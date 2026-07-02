Небольшая облачность и до +31 градуса ожидается в Москве 2 июля 2026 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Четверг, 2 июля, продолжит радовать москвичей по-настоящему летней погодой. После жаркой среды, когда воздух прогревался до +30, погода в Москве останется знойной, но внесет небольшие коррективы. Синоптики обещают малооблачное небо, местами небольшой дождь по области и комфортную для пляжного отдыха температуру. Однако расслабляться не стоит — жара все еще требует осторожности.

Погода в Москве 2 июля 2026 года: температура воздуха

Днем воздух в столице прогреется до плюс 29–31 градуса. Это настоящая летняя жара, которая располагает к отдыху у воды или в тенистых парках. Ночью столбики термометров опустятся до 18–20 градусов тепла — будет тепло и даже душновато, что характерно для знойных летних дней.

Осадки в Москве 2 июля 2026 года

Небо над столицей будет малооблачным, но во второй половине дня возможны изменения. По области местами ожидается небольшой дождь. В самой Москве вероятность осадков ниже, но полностью исключать их нельзя. Ночью дождь маловероятен. Зонт лучше взять с собой на случай кратковременного дождя, но массовых осадков не прогнозируется.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в четверг будет южным, его скорость составит 5–10 метров в секунду — умеренный, вполне комфортный. Атмосферное давление начнет снижаться по сравнению с предыдущими днями: днем 746 мм ртутного столба, ночью — 743 мм. Это ниже климатической нормы, но резких скачков не предвидится.

Главное предупреждение этого дня — жара. Рекомендуем избегать длительного пребывания на открытом солнце в пиковые часы (с 12:00 до 16:00), пить больше воды, носить головные уборы и светлую одежду из натуральных тканей. Особого внимания требуют дети, пожилые люди и те, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания. Водителям стоит быть внимательными на дорогах в случае кратковременных дождей.

Погода в Москве 2 июля — это классический знойный летний день с минимальной вероятностью дождя и высокими температурами. Отличные условия для прогулок, отдыха у воды и встреч с друзьями, но с обязательной защитой от солнца. Хорошая новость в том, что такая комфортная погода продержится и в пятницу, однако к выходным возможны изменения — готовьте зонты.