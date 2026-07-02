В Московском регионе еще 64 тысячи домохозяйств подключили к гигабитному интернету

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В столичном регионе за шесть месяцев 2026 года возможность подключения к гигабитному домашнему интернету от МТС получили 64 тысяч домохозяйств. Статистику по собственной сети озвучили в компании. Таким образом оператор обеспечил покрытие гигабитными скоростями более 5,2 миллиона квартир и частных домов.

Среди подключенных за первое полугодие локаций — новостройки и уже обжитые жилые комплексы,многоквартирные дома, построенные по программе реновации, и индивидуальные жилые дома. На новые жилые комплексы пришлось порядка 60% домохозяйств — это соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Оптические каналы связи подведены к квартирам в таких крупных столичных ЖК, как «Левел Южнопортовая», «Вейв», «Страна.Озерная», «Символ» и другим.

Около 20% подключенных домохозяйств расположены в Подмосковье. Доступ к гигабитному интернету расширился в жилищных комплексах в городских округах Мытищи, Красногорск и Жуковский.

— Возможности сети GPON позволяют пользоваться интернет-сервисами на высоких скоростях с нескольких устройств одновременно без потери качества. Мы продолжим активное развитие сети фиксированной связи, учитывая потребности как жителей новостроек, так и давно построенных домов, коттеджных поселков и индивидуальных домохозяйств, чтобы удовлетворить потребности жителей региона в высокоскоростном и надежном проводном Интернете, — сообщил директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

Скорость передачи данных в сетях GPON достигает 1 Гбит/с при проводном подключении и до 500 Мбит/ по Wi-Fi.