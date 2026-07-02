Комфорт для братьев наших меньших: Москва задает стандарты

Культура ответственного владения животными развивается в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве обсудили развитие культуры ответственного владения животными, а также создание современной городской среды для питомцев. Об этом сообщает пресс-служба Московской городской Думы.

В Москве обсудили развитие культуры ответственного владения животными, а также создание современной городской среды для питомцев. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Москва задает новые стандарты создания комфортной городской среды для владельцев домашних животных, заявил заместитель Председателя Московской городской Думы Степан Орлов.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Так, реализуемый в рамах программы «Мой район» проект «Питомцы в Москве» – это не просто строительство современных площадок, а формирование совершенно новой философии добрососедства и ответственного отношения к братьям нашим меньшим.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В рамках мероприятия обсуждалось, как кинологические парки нового поколения становятся центрами притяжения горожан, и какие практические шаги помогут расширить эту сеть.