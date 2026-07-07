Москва спортивная: как в столице создаются ультрасовременные спорткластеры, экстрим-парки и уникальные велотрассы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

За последний год городская инфраструктура пополнилась рекордным количеством ультрасовременных локаций для активного образа жизни, обустроенных в рамках масштабных проектов по созданию комфортной городской среды. Как рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы, новые многофункциональные спортивные кластеры, профессиональные скейт-парки и площадки для командных игр появляются в ходе комплексного обновления столичных дворов, парков и заброшенных зон возле крупных транспортных узлов. Благодаря такому подходу миллионы москвичей получают возможность тренироваться прямо рядом с домом, осваивать новые дисциплины и находить единомышленников.

От «Русского ниндзя» до ледовых арен: география спортивного обновления районов

Масштабные работы развернулись сразу в нескольких округах столицы, причем для каждого района проектировалась своя уникальная концепция:

• Вешняки: На улице Кетчерской вырос мощный спортивный кластер. Здесь развернули полноценные площадки для баскетбола, динамичного стритбола и воркаута, а также установили столы для настольного тенниса. Для тех, кто нацелен на развитие выносливости, смонтировали комплекс силовых тренажеров и специализированную полосу препятствий в стиле «русский ниндзя». Не забыли и про экстремалов: для велосипедистов спроектировали памп-трек, а для роллеров и скейтбордистов построили современный скейт-парк со всеми необходимыми фигурами для отработки трюков.

• Бутовский лесопарк: На этой территории создали просторный спортивный сквер, ставший точкой притяжения для жителей близлежащих кварталов. В его составе появились корт для большого тенниса, столы для пинг-понга, полноценное футбольное поле с качественным искусственным газоном, а также волейбольная и баскетбольная площадки. Для круглогодичных занятий оборудовали зону с разнообразными тренажерами под защитными навесами, пространство для воркаута с силовыми снарядами и еще одну фитнес-станцию «Русский Ниндзя».

Нижегородский район: На улице Нижняя Хохловка заработал специализированный кластер с упором на серьезные силовые нагрузки. Кроме развитой воркаут-зоны, здесь построили капитальный бетонный скейт-парк, всесезонную спортивную коробку, оснащенную теплой раздевалкой, и каток с современной системой искусственной заморозки льда, способный функционировать даже во время оттепелей.

• Орехово-Борисово Северное: Около крупного транспортного узла «Домодедовская» кардинально обновили две многофункциональные спортивные площадки и воркаут-зону. Строители уложили здесь специализированное травмобезопасное покрытие и установили современные снаряды. Перемены затронули и расположенное рядом футбольное поле с искусственным покрытием: на нем полностью заменили ограждающую сетку и установили новые ворота.

• Новогиреево: Здесь провели комплексное благоустройство территории, прилегающей к станции Кусково четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). На улице Новотетерки на месте ранее снесенных незаконных гаражей создали востребованный спортивный кластер, где разместились памп-трек, скейт-парк, а также открытые площадки для стритбола и волейбола.

Перезагрузка Крылатских холмов: олимпийская история и маунтинбайк в черте города

Главным и наиболее ожидаемым событием для спортивного сообщества стало открытие нового профессионального байк-парка для скоростного катания на горных велосипедах (маунтинбайк) в парке «Крылатские холмы». Он гармонично интегрирован в общую спортивную инфраструктуру и стал технологичным дополнением к исторической трассе олимпийских велосипедных колец, предназначенных для классического шоссейного велоспорта. Об этом официально сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Развитие спортивной инфраструктуры в Москве — это не только строительство новых объектов, но и создание современных пространств для активного отдыха горожан. Байк-парк в “Крылатских холмах” стал уникальной площадкой, где созданы условия как для профессиональных спортсменов, так и для спортсменов-любителей. При этом он подходит для проведения соревнований любого уровня, и это единственный подобный объект, расположенный в пределах города и доступный для спортсменов и болельщиков. Новый объект будет способствовать популяризации активного образа жизни и укрепит статус Москвы как одного из ведущих спортивных центров страны», — отметил Владимир Ефимов.

В ходе работ специалисты полностью восстановили дорожное покрытие шоссейной велосипедной трассы, обустроили уютную прогулочную зону, смонтировали систему наружного освещения и централизованного звукового оповещения. Инфраструктуру усилили двумя новыми учебными велосипедными площадками и абсолютно новым сложным объектом — специализированными кросс-кантри-трассами.

Каменная река и крутые виражи: анатомия новой четырехкилометровой трассы

Общая протяженность новой специализированной велосипедной трассы превышает четыре километра. В ее структуру заложено 25 уникальных участков, каждый из которых проектировался строго с учетом сложного естественного рельефа холмов, что позволяет гонщикам прочувствовать особенности различных типов покрытий и продемонстрировать весь спектр навыков владения горным велосипедом.

Дистанция начинается со стартовой площадки и сразу уходит в затяжной подъем — это серьезный аэробный отрезок, требующий от спортсмена выносливости и жесткого контроля пульса. Затем трасса плавно переходит в широкий скоростной отрезок для активной езды, который выводит райдеров к «каменной реке». Дальше велосипедистам предстоит преодолеть каскад виражей, деревянные мосты, а также технически сложные зоны с массивными валунами, глубоким песком, крутыми спусками и резкими подъемами. Такое плотное сочетание рельефных элементов создает максимально естественные, дикие природные условия для катания.

Основной маршрут в байк-парке спроектирован под запросы уверенных спортсменов с прогрессирующим и профессиональным уровнем подготовки. Новая площадка открывает огромные возможности для проведения регулярных тренировок, профильных мастер-классов, а также масштабных городских фестивалей и кубковых соревнований. При этом в основу амбициозного проекта заложены принципы тотальной безопасности, поэтапного обучения райдеров и формирования высокой культуры катания. Модернизированный парк уже сейчас полностью готов принимать турниры самого высокого уровня.

«Велосипедный кластер “Крылатские холмы” — это уникальный олимпийский спортивный объект, имеющий почти 50-летнюю историю. Реконструкция шоссейной трассы и строительство новой, уникальной по своим техническим характеристикам трассы для маунтинбайка имеют огромное значение для дальнейшего развития велосипедного спорта не только в Москве, но и во всей России. Новая трасса для маунтинбайка даст импульс к развитию велосипедного спорта и позволит привлечь к регулярным занятиям москвичей разных возрастных групп», — сказал президент Федерации велосипедного спорта в городе Москве Андрей Захаров.

Все участки новой кросс-кантри-трассы прошли детальную классификацию по международной системе сложности. Это позволяет проводить на базе московского парка сертифицированные международные соревнования, организовывать полноценные тренировочные сборы национальных сборных команд и официально включать данный объект в календари важнейших российских и международных стартов.