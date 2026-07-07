Дождь, гроза и шквалистый ветер ожидаются в Москве 7 июля 2026 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Погода 7 июля в Москве обещает быть пасмурной и дождливой. Не забудьте перед выходом из дома взять с собой зонтик, чтобы не промокнуть и не простудиться.

Погода в Москве 7 июля 2026: температура воздуха

Во вторник, 7 июля, в Москве прогнозируется облачная погода, а также кратковременный дождь. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность и кратковременные осадки в виде дождя. На столбиках термометров можно увидеть +19...+21 градус. Ночью же температура опустится до +13...+15 градусов. Осадки не покинут российскую столицу даже в темное время суток.

Ветер юго-западный, южный от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 742 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

Осадки прогнозируются во вторник, 7 июля, в Москве. По данным Гидрометцентра России и ГУ МЧС РФ по столице, вместе с осадками в российскую столицу нагрянет гроза и шквалистый ветер, порывы которого и вовсе могут достигать 15 метров в секунду.

«Ветер. Период предупреждения с 9:00 7 июля до 21:00 7 июля. Днeм 7 июля ожидается усиление ветра южной четверти в порывах местами до 15 м/с», - говорится в сообщении.

Похолодание в российской столице Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Желтый уровень опасности

Желтый уровень погодной опасности ожидается в Москве и Московской области во вторник, 7 июля, в период с 09:00 до 21:00.

Москвичей и гостей региона просят быть внимательными и осторожными: не отвлекайтесь на гаджеты, не оставляйте детей без присмотра, обходите стороной шаткие конструкции и рекламные щиты, будьте внимательны вблизи пешеходных переходов. При необходимости звоните по телефону «112».