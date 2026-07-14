На ВДНХ возвращают к жизни «Золотой колос» и «Лето»

Фото: Пресс-служба ВДНХ

На ВДНХ полным ходом идет реставрация двух легендарных заведений советской эпохи – ресторана «Золотой колос» и кафе «Лето». На пресс-подходе, организованном при поддержке «Мосинформ», специалисты подвели промежуточные итоги работ: в «Лете» основные реставрационные работы уже завершены, сейчас там идет пусконаладка, а в «Золотом колосе» продолжается восстановление интерьеров. Основной объем работ в ресторане планируют закончить в первом квартале следующего года.

Оба здания появились в 1954 году, когда выставка заново открылась после войны, и сегодня имеют статус объектов культурного наследия федерального значения. Их возвращение особенно важно для западной части выставки – более тихой, зеленой и удаленной от Главного входа. Эти места хорошо знают постоянные гости ВДНХ, любители прогулок у прудов и те, кто приходит сюда со стороны Ботанического сада и Останкина.

Ресторан на тысячу гостей

«Золотой колос» – трехэтажный ресторан, названный в честь одной из жемчужин ВДНХ – одноименного фонтана. Здание возвели по проекту архитектора Анатолия Ефимова. Арочные окна, портик с фронтоном, полукруглая арка, сдвоенные колонны и парадная колоннада сделали его одним из самых выразительных образцов послевоенной архитектуры выставки.

– Это был самый большой ресторан на главной выставке страны. Со временем здание обветшало настолько, что кровля текла, а потолки с лепниной намокали. Основной объем работ мы планируем завершить в первом квартале следующего года, чтобы к весенне-летнему сезону открыть его для посетителей, – рассказал заместитель генерального директора ВДНХ, директор Департамента капитального ремонта и строительства Александр Тарасов.

Ресторан вмещал около тысячи человек: 380 мест находились в залах и еще 620 – на летних верандах. Но даже при таких масштабах попасть сюда было непросто. В советские годы «Золотой колос» ставили в один ряд с московскими ресторанами «Прага» и «Москва», а столики порой заказывали за несколько месяцев.

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Здесь принимали иностранных гостей и делегации, участников выставок, артистов и известных государственных деятелей. Среди посетителей называли Юрия Гагарина, Никиту Хрущева и Че Гевару. Гостей встречал метрдотель, столы накрывали белыми скатертями, а по вечерам звучала живая эстрадная музыка.

Меню и атмосферу «Золотого колоса» помогает восстановить книга Василия Хорста «Отдых и еда на ВДНХ», выпущенная в рамках городской издательской программы при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы Москвы. Среди блюд были белуга с хреном, осетрина по-русски, жареные куропатки и рябчики в сметане. С середины 1960-х годов ресторан становился площадкой всесоюзных смотров-конкурсов предприятий общественного питания, а позднее здесь проходил фестиваль «Русская зима» с блинами, кулебяками и чаем из самовара.

Исторический облик – по архивам

Нынешняя реставрация стала первой столь масштабной за все время существования здания. Специалисты привели в порядок кирпичную кладку, расчистили лестницы, восстановили ограждения лестничных маршей и покрытие пола на открытых верандах в технике терраццо.

С фасадов сняли многочисленные слои старой краски, устранили повреждения и сколы, воссоздали утраченные элементы лепного декора. По архивным фотографиям изготовили металлические торшеры для открытой террасы. Поздние пристройки – деревянный навес и квадратные кирпичные колонны – демонтировали, поскольку их не было в первоначальном проекте.

В обеденных залах уже отреставрировали потолочные розетки, барельефные панно и лепнину межоконных простенков. Восстановлен и оселковый мрамор — декоративная штукатурка, имитирующая натуральный камень, которой отделаны стены и колонны.

После завершения работ в здании вновь заработает ресторан. Часть помещений при этом приспособят для выставок, конференций, конгрессов и других мероприятий.

«Лето» позади «Космоса»

Второй объект – кафе «Лето», первоначально известное как «Чайная» – находится позади павильона «Космос» и напротив исторического здания «Главмясо». Его построили по проекту архитектора Леонида Мариновского.

По своему облику «Лето» заметно отличается от монументального «Золотого колоса». Открытая веранда, боковые галереи второго яруса, черепичная кровля и резной деревянный декор делают здание легким и воздушным. Это одно из четырех строений ВДНХ, в оформлении которых использованы мотивы русского деревянного зодчества.

Во время реставрации специалисты укрепили несущие конструкции, обновили кровлю и восстановили оформление фасадов. Особое внимание уделили резному панно на центральном фронтоне: оно напоминает большой праздничный стол в окружении плодовых деревьев.

– Мастера привели в порядок живопись на деревянном потолке открытых террас, восстановили монументальную роспись на стене веранды – цветы на желто-красном поле. В верхней части двенадцати колонн вновь появился орнамент, напоминающий рисунок русских вышивок, – отметил Александр Тарасов.

Внутри восстановили лепной декор стен и потолка обеденного зала. На свои места вернулись две люстры со стеклянными плафонами и хрустальными подвесками, сохранившиеся с 1954 года. Незначительные утраты восполнили реставраторы.

После завершения пусконаладочных работ зданию вернут историческую функцию – здесь вновь откроется чайная.

От чайной до ресторана

Название «Чайная» не вполне передавало масштаб заведения. Вскоре после открытия его переименовали в ресторан «Лето». Он стал вторым по величине рестораном выставки после «Золотого колоса» и мог одновременно принять несколько сотен посетителей.

В меню входили салат из дичи, икра, закуски из лосося и осетрины, мясные кулебяки, окрошка, солянка и борщ. На горячее подавали рябчиков в сметане, телячий эскалоп и утку с яблоками. Пили здесь чай с лимоном, кофе по-турецки, фруктовые воды, шампанское и армянский коньяк.

В 1970-е годы, на волне интереса к русским традициям, в ресторане стали устраивать чаепития с самоварами и баранками. Позднее в здании работала «Астория», а в начале 2010-х оно окончательно закрылось.

Возвращение исторической функции

Реставрация «Золотого колоса» и «Лета» входит в масштабную программу возрождения ВДНХ. На территории выставки уже восстановлено более 40 памятников истории и культуры – около 90 процентов всех объектов культурного наследия.

– Это знаковые точки советского общепита и любимые места отдыха миллионов москвичей и гостей столицы. После завершения всех работ им будет возвращена историческая функция, – подчеркнул Александр Тарасов.

Восстановленные здания не станут музейными декорациями. В них снова появятся посетители, накрытые столы и привычная для этих мест жизнь. А западная часть ВДНХ получит сразу две новые точки притяжения – для тех, кто приходит на выставку не только ради парадных павильонов, но и ради долгих прогулок по ее зеленой территории.