На Москву обрушился мощный ливень Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Очередная волна мегациклона "Бернадетт" настигла столицу во второй половине дня 11 июля - небо над Москвой стало темным, москвичи стали укрываться от грозы. KP.RU собрал последствия непогоды в столице.

Последствия сильного ливня, который обрушился на Москву

Фото: кадр видео

Разрушения из-за циклона в Москве 11 июля 2026

Болельщики решили досмотреть футбольный матч на стадионе "Труд" на Варшавском шоссе и не ожидали, что непогода окажется намного серьезнее - молнии попали в деревья и двух человек, по предварительной информации, им потребовалась помощь медиков. Молодые люли после потери сознания пришли в себя и чувствуют себя удовлетворительно, им оказали всю необходимую помощь.

В районе остановки "Курский вокзал" шквального ветра не выдержало дерево - рухнуло на трамвайные пути в Верхнем Сусальном переулке. Пассажиры трамваев № 2, 4 и 32 не смогли вовремя добраться домой, однако коммунальные службы оперативно выехали на место и убрали дерево, после чего движение транспорта было возобновлено.

Фото: кадр видео

Из-за обильных осадков наблюдалось поступление воды в вестибюль станции метро "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии. Однако это не остановило работу станции.

- В нижней части лестницы вода уходила в дренажную систему — это штатная работа станционного комплекса. Проход не был затруднен, входы и выходы открыты, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Фото: Департамент транспорта г. Москва

Последствия циклона Бернадетт в Москве 11 июля

На Тверской улице шквальный ветер вырывал зонты у прохожих, в одном из кафе с морепродуктами снесло навес летней веранды - посетители стали быстро собирать свои тарелки и напитки, чтобы избежать падения конструкций. На территории "Винзавода" ветер сорвал кровлю с одного из зданий - сейчас рабочие пытаются свернуть металлические листы в рулон, чтобы освободить территорию. На юге столицы и на Трубной площади москвичам пришлось снимать летнюю обувь, так как из-за скопившихся лужей нельзя было пройти по тротуарам. Кто-то даже надевал на ноги мусорные пакеты, чтобы пройти через лужи. Подтопило дворы в Северном Чертанове.

В это же время в других районах Москвы горожане не могли поверить в ненастье.

- У нас гремел гром, прошел кратковременный дождь и через полчаса дети снова вышли гулять во двор. Будто в другой Москве живем, - поделился Владимир, житель Покровского-Стрешнева.

Однако на улицах города бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток» продолжили дежурить, откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний была готова убирать осадки с городских территорий.

- Фиксируются случаи падения деревьев, повреждения конструкций, - сообщили в Городском хозяйстве Москвы.

Фото: кадр видео

Град и ремонт приюта в Подмосковье

После ночной непогоды в Подмосковье пришла вторая волна - среднего размера град выпал в Богородском. На утро завалы стали разбирать в пострадавшем приюте для собак "Мурзик Шарики". К сожалению, обнаружили под упавшим деревом погибшую собаку.

Ураган в Москве сорвал крыши и разрушил приют Ураган сорвал крыши домов и разрушил приют для животных в Подмосковье. Около трети вольеров непригодны, остальные сильно повреждены. Часть собак разбежалась, сейчас их ищут.

- Ищем остальных собак. Куски будок в нескольких метрах от вольеров. Поломано все, - рассказали в приюте.

Ранее в Наро-Фоминском округе из-за шквального ветра и грозы были повреждены кровли четырех частных домов.

Фото: кадр видео

Прогноз для Москвы: что будет с погодой 12-13 июля

По прогнозам Росгидрометцентра в Москве и области сохранится неблагоприятная, местами опасная погода. В столице и округе 12 июля ожидаются грозовые дожди, 13 июля прогнозируют сильный дождь на северо-востоке. Ветер будет усиливаться до 15 м/с, местами до 20 м/с, из-за чего будет вероятность падения шатких конструкций и деревьев. Дневная температура от + 25 до 28 градусов.

ВАЖНО

Во время сильных ливней лучше остаться дома

Москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении личным транспортом - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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