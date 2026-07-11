Водный экстрим в Измайловском парке: как прошел "Гидрофлай Фест - 2026"

На Круглом пруду в столичном Измайловском парке прошел международный фестиваль водно-моторного спорта "Гидрофлай Фест - 2026" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Круглом пруду в столичном Измайловском парке прошел международный фестиваль водно-моторного спорта "Гидрофлай Фест - 2026". Мероприятие собрало более 100 спортсменов из России и зарубежных стран.

В течение двух дней парк стал площадкой для соревнований и масштабного шоу, во время которого участники выполняли сложные акробатические трюки, поднимаясь над водой с помощью гидрофлай-оборудования.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В этом году в фестивале приняли участие представители 30 российских регионов, а также спортсмены из Франции, Турции, Чехии и Китая. Среди участников - действующие чемпионы мира и призеры международных соревнований.

Организатор спортивной программы Сергей Филипов отметил, что Измайловский парк идеально подходит для проведения подобных мероприятий благодаря компактной акватории, которая позволяет зрителям наблюдать за выступлениями практически на расстоянии вытянутой руки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Филипов подчеркнул, что главная цель фестиваля - не только выявить сильнейших спортсменов, но и подарить яркие эмоции зрителям. По его словам, помимо соревновательной программы гости насладились масштабным водным шоу.

Соревнования проходили в течение двух дней. В первый день спортсмены боролись за выход в финал, а в субботу состоялись решающие выступления и показательная программа с участием лучших райдеров.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП