Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП
В результате ночной атаки украинских дронов погибли трое жителей Подмосковья, еще пятеро госпитализированы. Более 350 вражеских беспилотников летело в сторону московского региона с 20:30 воскресенья, 12 июля 2026 года, до самого утра понедельника, 13 июля.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщилв канале в МАКСе, что над регионом силами ПВО сбит и подавлен 81 БПЛА. Дроны ликвидированы над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховом, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.
В поселке Пионерский, Истра, в результате падения БПЛА погибли три человека, еще трое ранены, сообщил Воробьев. В пяти частных домах возник пожар. В Солнечногорске после попадания дрона в многоквартирный жилой дом пострадали двое. Повреждена стена и остекление здания. Разрушения зафиксированы в деревне Бабкино. Там повреждено два частных дома. Со всеми пострадавшими работают медики.
По факту массированной атаки БПЛА украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Московской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Установлено, что в поселке Пионерский, Истра, ведутся поиски пожилой женщины, предположительно находящейся под завалами. На местах ЧП работают сотрудники Следкома России.
«Следователи и криминалисты СК России провели осмотры мест происшествий, ведется работа с очевидцами произошедшего и пострадавшими. По обнаруженным фрагментам и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы. Действиям командиров подразделений украинских вооруженных формирований, причастных к этим террористическим актам, будет дана правовая оценка», - отметила Петренко.
Подмосковная прокуратура открыла горячую линию после ночной атаки дронов. По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина все городские прокуроры перевели ситуацию в режим личного контроля.
Они наладили взаимодействие с профильными ведомствами и муниципальными властями, чтобы скоординировать оказание необходимой помощи пострадавшим.