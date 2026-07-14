Дождь и до +26 градусов ожидаются в Москве 14 июля 2026 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Погода 14 июля в Москве обещает быть пасмурной и дождливой. Не забудьте перед выходом из дома взять с собой зонтик, чтобы не промокнуть и не заболеть.

Погода в Москве 14 июля 2026: температура воздуха

Во вторник, 14 июля, в Москве прогнозируется облачная погода, а также кратковременный дождь. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, кратковременные осадки в виде дождя, в некоторых районах гроза. На столбиках термометров можно увидеть +24...+26 градусов. Ночью же температура опустится до +15...+17 градусов. Осадки не покинут российскую столицу даже в темное время суток.

Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду, однако при грозе его порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составляет 744 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

Осадки ожидаются во вторник, 14 июля, в Москве. Кратковременный дождь нагрянет в столицу и приведет с собой грозу. Более подробно об этом дне рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Во вторник влияние уходящего к берегам средней Волги циклона будет ослабевать, фон атмосферного давления повысится, облачный покров начнет дробиться, осадки приобретут локальный характер, из-за облаков настойчивее станет выглядывать солнце, благодаря чему, несмотря на свежий северный ветер, температурный фон вернется в свое климатическое русло», - заявил синоптик.

В столице возможна гроза 14 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жара идет в Москву

30-градусная жара прогнозируется в Москве в предстоящие выходные, 18 и 19 июля. Тишковец уточнил, что небо в Москве переключится с «дождливого режима» на «режим абсолютного комфорта».

«В выходные ожидается абсолютное торжество солнца и настоящего лета! В субботу ночью +9…+14, днем потеплеет до +22…+27, в воскресенье под утро +10…+15, а в середине дня, когда солнце будет находиться в зените, воздух прогреется до +25…+30», - написал синоптик в соцсетях.