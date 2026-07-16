1,5 тыс. человек пробегут по местам съемок во время «Кинозабега» в «Москино»

«Кинозабег» пройдет в Москве 1 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве 1 августа впервые состоится «Кинозабег». Мероприятие пройдет в кинопарке «Москино», ожидается участие около 1,5 тысячи человек. Об этом сообщили организаторы.

Маршрут проложат по действующим съемочным площадкам, где создают российские фильмы и сериалы. Для взрослых и подростков подготовили дистанции на пять и десять километров. На короткий маршрут допустят участников старше 12 лет, на длинный — старше 16 лет. Дети от шести лет смогут пробежать 500 метров.

Также организаторы подготовили прогулочный маршрут протяженностью три километра. Его участники смогут пройти дистанцию без учета времени и в спокойном темпе осмотреть съемочные площадки.

Трассы пройдут рядом с наиболее узнаваемыми декорациями «Москино». Бегуны увидят «Парк сказок», «Дальневосточный город», «Соборную площадь», «Москву 1940-х годов», «Ковбойский городок» и самолет Ту-154, ставший одним из символов кинопарка.

Каждому бегуну выдадут стартовый пакет с индивидуальным номером и электронным чипом хронометража. На финише участники получат памятные медали с кинематографическим дизайном.

Для зрителей и болельщиков на территории кинопарка откроют тематические фотозоны. Участникам также предложили выйти на старт в костюмах любимых персонажей фильмов.

Регистрация на прогулку откроется 16 июля. Стоимость участия начинается от 400 рублей. Для допуска к выбранной дистанции потребуется медицинская справка. Мероприятие состоится в Краснопахорском районе Троицкого административного округа Москвы на улице Лиозновой.

«Кинозабег» пройдет в рамках проекта «Лето в Москве» при поддержке столичного департамента культуры. Мероприятие также войдет в специальный проект «Бегом по Золотому кольцу», приуроченный к предстоящему 60-летию туристического маршрута «Золотое кольцо России».