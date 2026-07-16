Июль в Москве не особо похож на макушку лета. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Москве и Московской области 16-18 июля

Июль в Москве не особо похож на макушку лета. В четверг, 16 июля, воздух в столице к середине дня едва прогрелся до +18 градусов, ветер свистит с порывами до 17 м/с. Синоптики обнадеживают: в выходные будет солнечно, и не просто тепло, а даже жарко! Столичная погода наконец преодолеет “проклятье в выходных”. И после ненастных будней в субботу и воскресенье погода будет прекрасной для любого отдыха на свежем воздухе: хоть на даче, хоть на городских набережных и в парках.

Прогноз погоды в Москве на выходные от синоптиков

Впрочем, есть нюансы. Солнце несет северный, скандинавский антициклон “Лоран”, разъяснил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. И воздух в нем изначально не особо теплый. Днем он будет быстро прогреваться благодаря солнцу: в пятницу еще скромные +22 градуса, в субботу, по расчетам Гидрометцентра России, можно рассчитывать на +27, а в воскресенье на +29 градусов. При полном штиле и абсолютно ясном небе.

- Тридцати градусов в прогнозах нет, но и такая погода на пару градусов теплее климатической нормы. Будем греться и высыхать, - рассказала “КП” главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

У этой идиллии есть и не особо приятная сторона. Ближайшие ночи будут неожиданно холодными для середины лета. В ночь на пятницу, 17 июля, в Московской области воздух остынет до +5 градусов, в ночь на субботу до +6, воскресной ночью до +7 градусов, предупредили в Гидрометцентре России. Леденящие душу и тело температуры возможны лишь местами, и только в Подмосковье, но тем не менее. В мегаполисе по ночам не ниже +8…+10 градусов (тоже зябко), в центре столицы +11…+13.

Такой контраст между дневной и ночной температурами (в течение суток она скачет на 20 градусов!) объясняется не только северным происхождением антициклона, но и чистым небом. Облака, как одеяло, защищают землю от выхолаживания. А когда их нет, воздух остывает очень быстро.

Для самочувствия погода предстоящих выходных благоприятна, считают специалисты. Главное, что не будет резких скачков атмосферного давления, оно ровное и чуть выше нормы, 750 мм рт. ст. Воздух, который придет с антициклоном, насыщен кислородом. А вот индекс ультрафиолета высокий, обязательно пользуйтесь солнцезащитными средствами.

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- Резких перепадов температуры на следующей неделе не ожидается - ни экстремальной жары, ни серьезного похолодания. Погода будет комфортной, хотя возможны дожди и грозы, - продолжает Татьяна Позднякова.

В понедельник Гидрометцентр обещает +29 градусов, во вторник +27. В небе появятся облака, и ночи снова станут теплыми, +14…+19 градусов.

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