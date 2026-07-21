«Не устаете творить добрые дела»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил настоятельницу и воспитанников Покровского женского монастыря с Днем Казанской иконы Божией Матери

Фото пресс-службы правительства Московской области

Сегодня православные отмечают День обретения Казанской иконы Божией Матери. Эта святыня считается покровительницей Русской земли и с ней связаны многие исторические события. Например, перед ней перед началом штурма захваченной поляками Москвы в 1612 году молились ополченцы Минина и Пожарского. А спустя два столетия, в 1812-м, - главнокомандующий русской армией Михаил Кутузов склонился перед иконой накануне Бородинского сражения, ставшего в итоге переломным.

По традиции День обретения Казанской иконы Божией Матери верующие ходят в храмы и участвуют в крестных ходах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в этот праздник посетил подворье Покровского ставропигиального женского монастыря в Раменском округе. Здесь он поздравил с престольным праздником настоятельницу обители игумению Феофанию и ребят из местного детского приюта.

Стоит отметить, что подворье стоит храм Казанской иконы Божией Матери, возведенный в далеком в XVII веке. Место не только намоленное, но и выдающееся с точки зрения архитектуры - эксперты называют его шедевром русского узорочья.

- Дорогая матушка, дорогие девчонки, мальчишки, я очень рад вас видеть. Покровский монастырь прекрасен, он имеет богатую историю и помогает очень многим людям со всех уголков России, - сказал губернатор. - И сегодня нам очень приятно быть здесь, в такой красоте, среди улыбок детей в День обретения Казанской иконы Божьей Матери - очень почитаемой у нас.

Андрей Воробьёв пожелал детям любви и добра.

- А вас, матушка, хочу отдельно поблагодарить за наставничество, за вашу вовлеченность. Вы очень длительное время не устаете творить добрые дела и делаете это от души. Огромное количество ребят, воспитанных вами, сегодня служат на благо нашей страны. Поэтому спасибо вам, вашим сестрам, нашему Патриарху, который постоянно вас поддерживает.

После посещения Казанского храма губернатора пригласили осмотреть новый корпус детского приюта, стоящий неподалеку - современное двухэтажное здание. Еще в 2004 году Патриарх дал свое благословение, чтобы обитель брала на воспитание девочек-сирот и из неблагополучных семей. А два года назад сюда начали принимать и мальчиков.

Матушка Феофания отметила, что именно после строительства нового корпуса приют получил возможность расширяться.

- Раньше места хватало только на 25 человек, и ребята не могли приехать к нам все сразу. А теперь у нас уже живут 70 девочек и 25 мальчиков, - рассказала настоятельница. - Мы очень благодарны губернатору за то, что он нам помогает. Сегодня, в такой светлый праздник, наши ребята подготовили концерт: пели, танцевали, говорили пожелания. Они у нас все очень открытые, добрые и талантливые.

Дети не только живут в обители, но и посещают различные кружки, а также помогают взрослым выращивать в теплицах овощи. В соседнем Троице-Лукове они посещают православную гимназию в Троице-Лыкове и музыкальную школу.