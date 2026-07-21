«Место, которое полюбили жители»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил, как завершается III этап благоустройства парка Усадьбы «Раменское»

Фото: пресс-служба правительства Московской области.

В подмосковном Раменском в этом году большая программа благоустройства общественных зон отдыха. Выходят на финишную прямую сразу несколько знаковых объектов. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня проверил, как идут работы, и встретился с местными жителями.

К концу августа рабочие планируют завершить III этап обновления территории парка Усадьбы «Раменское». Эти работы стартовали еще в 2021 году в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2023-м основная часть проекта была сдана, но в прошлом году стартовало благоустройство набережной Борисоглебского озера. Ее открыли месяц назад - теперь у раменчан есть красивый спуск к воде для расслабленных прогулок. Остаются еще кое-какие работы, которые должны завершится в течение ближайшего месяца с небольшим.

Вместе с губернатором парк и набережную осмотрел зампред комитета Госдумы ФС РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.

- Очень приятно находится в месте, которое полюбили жители, - сказал Андрей Воробьёв. - У нас в Подмосковье и, в частности, в Раменском реализуется большая программа благоустройства. Сегодня заехали проверить готовность одного из знаковых объектов - набережной Борисоглебского озера. Здесь завершается III этап проекта в парке Усадьбы «Раменское». Сам парк мы обновили ранее, а в этом году открыли набережную.

Губернатор отметил, что теперь в парке есть не только удобные дорожки, но и 4 зоны отдыха - в том числе со спортивными площадками и инфраструктурой для проведения концертов и лекций.

- Мы установили качели, шезлонги, скамейки, высадили деревья и кустарники. В обязательном порядке для безопасности посетителей мы монтируем камеры видеонаблюдения и современные системы освещения. Помимо набережной в Раменском благоустраиваем большой лесопарк «Восьмидорожье» (50 га) с пешеходными дорожками и лыжной трассой, детскими и спортивными площадками, пунктами проката и общепита.

Александр Коган отметил, что проект реализуется по губернаторской программе.

- Жители очень активно поддерживали благоустройство парка, в котором мы сейчас находимся, и набережной Борисоглебского озера. Могу сказать, что проект удался. Люди подходили, благодарили за этот великолепный парк. В это уютное место хочется возвращаться, отдохнуть с семьей, с друзьями, почитать книгу, поиграть в шахматы. Люди здесь занимаются спортом.

Кроме того, зампред комитета Госдумы обратил внимание, что сама Усадьба «Раменское» имеет статус памятника культурного наследия регионального значения. Поэтому все работы нужно было проводить максимально бережно.

- Здесь, конечно, важно было сохранить историческое наследие и вписать сюда всю эту красоту и комфорт, не нарушая исторического облика. Спасибо проектировщикам и подрядчикам, что все это удалось сделать. Люди это ценят. Мы видим, с какой любовью они говорят об этом парке.

Параллельно идут работы на территории лесопарка «Восьмидорожье» - здесь благоустроят около 50 га. Помимо сети тропинок длиной более 9 километров в лесопарке появятся велолыжероллерная трасса, детская площадка, а также площадки для игры в волейбол, баскетбол и футбол (в последнем случае - с искусственным газоном!). Новые зоны отдыха оборудуют гамаками и местами для пикников.

Еще одну зону отдыха благоустроят в селе Софьино.