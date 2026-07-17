«Мы видим потенциал»: В Минсельхозе Подмосковья рассказали о развитии регионального виноделия - вслед за бумом производства сыра

Фото министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

1,4 млн литров винодельнической продукции выпустили предприятия Московской области за 5 месяцев 2026 года. Об этом рассказали на совещании в Правительстве Московской области. Эта встреча, посвященная дальнейшему развитию в регионе виноградарства и виноделия была организована Министерством сельского хозяйства и продовольствия региона и Роскачеством.

Стоит отметить, что виноделие развивается в регионе уже несколько лет. Поначалу многие относились к перспективам отрасли на территории Подмосковья скептически. Однако у виноделов есть хороший пример - еще десяток лет назад никто и подумать не мог, что Московская область станет одним из лидеров по производству сыров. А сегодня здесь производится около 20% всего российского сыра - 167 тысяч тонн продукции по итогам 2025 года.

Логично, что вслед за подмосковным сыром в новой аграрной истории региона и подмосковное вино.

- Участники совещания обсудили перспективы отрасли, потенциал местных производителей, а также возможности развития эногастрономического туризма и формирования мер государственной поддержки, - рассказали в пресс-службе Минсельхоза Подмосковья.

Вместе с министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталием Мосиным в обсуждениях приняли участие представители Минсельхоза России, Роскачества, Россельхознадзора, Министерства культуры и туризма региона, АО «Россельхозбанк», эксперты «Винного гида России» и работающие в регионе виноделы.

В первые годы подмосковные предприятия работали исключительно на сырье, которое привозили из южных регионов. Теперь же начинается новый этап развития. Виноделы выращивают виноград сами - причем, не только на участках, арендованных в Краснодарском крае или Крыму, но и непосредственно в самой Московской области. Хорошие результаты показывает сорт винограда «Солярис». Он рано созревает и прекрасно себя чувствует в климате Центральной России. Из «Соляриса» делают белые вина, идеально подходящие к полутвердым сортам сыров (конечно же, тоже подмосковных).

На данный момент основной объем выпускаемого в Московской области вина обеспечивают предприятия, работающие в Волоколамске, Раменском и Краснознаменске.

- Мы видим потенциал виноделия в Подмосковье и рассматриваем разные модели, в том числе создание собственных виноградников и переработку винограда из южных регионов России, - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин. - С учетом близости к крупному рынку сбыта такая модель может быть экономически и логистически оправданной. При этом важно, чтобы развитие отрасли сопровождалось продуманными мерами господдержки, формировать их будем совместно с профессиональным и экспертным сообществом, опираясь на практический опыт производителей.