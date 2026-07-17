«Используем ИИ, когда это экономит деньги и удобно человеку»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв участвует во Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае

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Российская делегация, которую возглавляет замруководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин, принимает участие во Всемирной конференции по ИИ. Она с 17 до 20 июля проходит в Шанхае, крупнейшем городе КНР.

- Губернатор Московской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных» Андрей Воробьев в составе российской делегации принял участие во встречах с членом Политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел КНР Ван И, а также Чрезвычайным и Полномочным Послом России в КНР Игорем Моргуловым, - рассказали в пресс-службе Губернатора и Правительства Московской области.

Андрей Воробьёв отметил, что Президенты Россия и Китай поддерживают двусторонние государственные, научные и технические программы.

- Мы сегодня в Шанхае, чтобы обмениваться опытом, изучить все то, что используется на практике в сфере робототехники, искусственного интеллекта, технологий изготовления «железа», программных продуктов, - сказал губернатор Подмосковья. - Очень полезно и интересно пообщаться, познакомиться с разными компаниями. Важно, что все те продукты, которые мы видим на выставке, каждый год эволюционируют. Сегодня председатель Си Цзиньпинь говорил о том, что сотрудничество России, Китая и других стран глобального юга для всех нас очень важно.

Среди участников конференции - представители более 80 государств и регионов. Более 1,1 тысяч компаний со всего мира представили около 3 тысяч собственных разработок в области ИИ. Собственные стенды с презентациями лучших практик и проектов есть здесь и у крупных российских компаний.

При этом Московская область - один из самых передовых регионов России по внедрению проектов, связанных с Искусственным интеллектом. Сейчас на территории Подмосковья уже 67 таких - помогающих людям в сферах здравоохранения, образования, следящих за стройками, работой транспорта и чистотой во дворах. Еще 16 проектов будут запущены до конца текущего года.

Специалисты подсчитали, что внедрение современных технологий уже принесло региону экономический эффект, оцениваемый в сумму около 3,2 млрд рублей.

Андрей Воробьёв рассказал о лучших ИИ-практиках Московской области.

- Мы используем искусственный интеллект, только когда это экономит деньги и когда это удобно человеку – это два обязательных условия, - отметил губернатор. - Ведь чтобы продукт заработал, нужно купить видеокарту, нанять людей, которые обучат его под ту или иную задачу. У нас сегодня 67 проектов, которые уже работают. К концу года будет более 80. Только когда проект проходит апробацию, он реально масштабируется и на муниципальный уровень, и используется на региональном.

Андрей Воробьёв подчеркнул, что 14 проектов с ИИ, которые хорошо зарекомендовали себя в Московской области, могут распространяться на всю страну.

- Важно, чтобы искусственный интеллект был в регионах - в тех сферах, где он доказал свою эффективность: распознавание снимков, документооборот, все, что связано с обработкой обращений граждан. Эти проекты позволяют экономить деньги и избавляться от рутины.

На данный момент Московская область и КНР сотрудничают в сфере управления с привлечением ИИ в системе образования, логистике и взаимовыгодной торговле.