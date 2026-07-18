Ясную погоду и до +27 градусов прогнозируют в Москве 18 июля 2026 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Погода 18 июля в Москве обещает быть теплой, безоблачной и безосадочной. Одевайтесь в дышащую одежду, пейте как можно больше воды и прикрывайте голову от солнца, чтобы не получить солнечный удар.

Погода в Москве 18 июля 2026: температура воздуха

В субботу, 18 июля, в Москве прогнозируется ясная погода. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается ясная погода, без каких-либо осадков. На столбиках термометров можно будет увидеть +25...+27 градусов. Ночью же температура будет достаточно прохладной и понизится до +10...+12 градусов. Осадков в темное время суток в российской столице не прогнозируется.

Ветер слабый. Атмосферное давление составляет 750 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

В субботу, 18 июля, в Москве не ожидается осадков ни днем, ни ночью. Ближайшие дожди прогнозируются синоптиками в городе во второй половине следующей недели.

«Период погоды без осадков продлится четыре дня (с пятницы), и где-то на рубеже вторника-среды ситуация изменится: антициклон покинет среднюю полосу, придет фронтальная зона с запада, и, возможно, с юга будет подниматься активная волна атмосферная. Так что да, устойчивой погоды без осадков не будет, ее хватит только на четыре дня», – заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Жара идет в Московский регион Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Жара в Московском регионе

До +30 градусов может подняться температура в Московском регионе в воскресенье и в понедельник, 19 и 20 июля. Об этом ТАСС заявили в Гидрометцентре России.

«Днем в воскресенье, 19 июля, столбики термометров на фоне ясной погоды без осадков могут подняться до плюс 28-30 градусов в столице и от плюс 25 до плюс 30 градусов - по области», - сказал спикер.