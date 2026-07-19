Жару и до +30 градусов прогнозируют в Москве 19 июля 2026 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Погода 19 июля в Москве обещает быть яркой и безоблачной. Однако синоптики прогнозируют жару вплоть до +30 градусов. Надевайте перед выходом из дома вещи из дышащих тканей и головные уборы, пейте как можно больше воды.

Погода в Москве 19 июля 2026: температура воздуха

В воскресенье, 19 июля, в Москве прогнозируется ясная погода. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается безоблачная погода, осадков не прогнозируется. На столбиках термометров можно будет увидеть +28...+30 градусов. Ночью же температура понизится до +13...+15 градусов. В темное время суток в столице ожидается облачная погода.

Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 748 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

В воскресенье, 19 июля, осадки в Москве не прогнозируются. Ближайшие дожди, которые могут нагрянуть в российскую столицу, ожидаются лишь в Подмосковье в понедельник, 20 июля.

«В воскресенье в Москве малооблачная, тихая и сухая погода с дневной температурой, которая выше климатической нормы. <...> В воскресенье ожидается +27...+29», - рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Летняя жара пришла в столицу Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жара в Московском регионе

До +30 градусов может подняться температура в Московском регионе в воскресенье и в понедельник, 19 и 20 июля. Об этом ТАСС заявили в Гидрометцентре России.

«Днем в воскресенье, 19 июля, столбики термометров на фоне ясной погоды без осадков могут подняться до плюс 28-30 градусов в столице и от плюс 25 до плюс 30 градусов - по области», - сказал спикер.