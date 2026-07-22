На Памире повторяется сценарий гибели альпинистки Наговицыной? Эксперты сравнили две истории

В ближайшие дни таджикские спасатели планируют эвакуировать с высокогорного лагеря «Поляна Москвина» 22-летнего россиянина Игоря Байера. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

В ближайшие дни таджикские спасатели планируют эвакуировать с высокогорного лагеря «Поляна Москвина» 22-летнего россиянина Игоря Байера. 18 июля студент МГУ получил тяжелую травму головы во время спуска с перевала Турамис-1. Вместе с другими участниками группы турклуба «Вестра» молодой человек сумел добраться до места эвакуации.

Инцидент с российскими альпинистами в горах Памира заставил многих вновь вспомнить трагедию Натальи Наговицыной. Летом прошлого года 48-летняя женщина погибла в Киргизии, совершая восхождение на Пик Победы (7439 метров) — высшую точку горной системы Тянь-Шань. На подступах к вершине Наталья сломала ногу, шедшие с ней альпинисты оставили ее в палатке и ушли за помощью. Однако эвакуировать Наговицыну не удалось из-за сложных погодных условий и рельефа местности — не вертолетом, ни с помощью пеших спасательных групп. Хотя попытки предпринимались в течение нескольких недель.

Игорь Байер. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

«ЭТИ ИСТОРИИ — РАЗНЫЕ»

— Не нужно даже пытаться сравнивать эти две истории. Они совершенно разные, — объясняет KP.RU мастер спорта по альпинизму, «Снежный барс» (этот титул носят те, кто поднялся на пять гор-семитысячников на территории бывшего СССР. — Авт.), председатель комиссии классического альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко. — Сергей Наседкин (руководитель группы, с которой шел Байер. — Авт.) и турклуб «Вестра» — это серьезные, подготовленные ребята. А Наговицына и ее спутники совершенно не готовы были идти на Пик Победы.

Печальный, но общеизвестный факт: Наталья Наговицына и интернациональная группа, которая отправилась с ней покорять вершину, никогда раньше не была в горах вместе, все эти люди нашлись по интернету…

— Люди, которые ходят в горы, поднимаясь на сложные вершины, они должны быть в обязательном порядке подготовлены, — продолжает Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин. — Если это спортсмен, он должен иметь соответствующую квалификацию для подъема на вершину той или иной категории сложности. Чем сложней вершина, тем лучше должен быть подготовлен человек.

Наталья Наговицина мечтала покорить пик Победы. Фото: соцсети спортсменки

ЗАГАДКА С ВЕРТОЛЕТОМ

При этом эксперт обращает внимание на еще одну важную деталь.

— В горы ходят в составе коммерческих групп, спортивных секций, с индивидуальным гидом, но при любом формате есть одно требование: идущий в горы должен быть застрахован. Когда у человека есть страховка, есть специальные компании, в том числе и вертолетные, которые оказывают в помощь при наступлении страхового случая. Если погода, рельеф и местность позволяют — в соответствии со страховкой вылетает вертолет со спасателем или медиком и транспортирует получившего травму человека в ближайшее медицинское учреждение. В идеале механизм такой. Но в него могут вмешиваться разные факторы, включая ту же погоду, состояние маршрута, камнеопасность и так далее. Будем надеяться, что все пройдет хорошо.

— Тот факт, что турклуб, от которого шла группа, после инцидента объявил сбор 900 тысяч рублей на оплату вертолета для транспортировки альпиниста, о чем говорит? Что страховки не было?

— В этом надо разбираться компетентным органам. Мы с вами всех деталей не знаем. Я бы не рискнул утверждать что-то однозначно. Давайте дождемся подробностей.

KP.RU следит за развитием событий.

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