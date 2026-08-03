Облачная погода и до +27 градусов ожидаются в Москве 3 августа 2026 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Погода 3 августа в Москве обещает быть жаркой и облачной. Будьте внимательны и осторожны: пейте как можно больше воды, надевайте головные уборы и дышащую одежду, старайтесь по возможности не выходить из дома днем.

Погода в Москве 3 августа 2026: температура воздуха

В понедельник, 3 августа, в Москве прогнозируется облачная погода, без дождей. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, без осадков. На столбиках термометров можно увидеть +25...+27 градусов. Ночью же температура понизится до +13...+15 градусов. Осадков не прогнозируется в российской столице и в темное время суток.

Ветер северный от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 752 мм ртутного столба.

Жаркая летняя погода в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Осадки в Москве

Осадки не ожидаются в Москве в понедельник, 3 августа, согласно данным Гидрометцентра России. Однако по прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, кратковременные дожди все же пройдутся по городу. Но лишь местами.

«В понедельник ночью местами кратковременные дожди, днем без осадков, ночью +17…+19°, днём +24…+26°», - написал синоптик в социальных сетях.

Жаркий август в Москве

Следующим жарким днем, ориентировочно, может стать четверг, 6 августа. Об этом сообщает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Очевидно, что первая десятидневка станет самой теплой за все это лето. Пока рано загадывать, какими будут вторая и третья декада, но с такой запевкой август может стать самым теплым месяцем лета-26», - написал он в соцсетях.

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