Стартовала реконструкция двух корпусов Морозовской больницы

Сегодня Морозовская больница - крупнейший детский многопрофильный медицинский центр страны, куда за помощью приезжают дети из всех 89 регионов России. Фото: В. НОВИКОВ/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столице продолжается масштабное обновление одного из старейших и самых значимых детских лечебных учреждений страны. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте реконструкции двух корпусов Морозовской детской городской клинической больницы - корпуса № 11, где размещен Центр проведения расширенного неонатального скрининга, и корпуса № 22а, в котором работает неонатологическое отделение. Работы уже начались.

«Формируем современную функциональную среду, благодаря которой повысится качество и доступность медицинской помощи», - сообщил Сергей Собянин.

Больше того, Москва выступает главным медицинским центром страны, тестируя и внедряя решения, которые затем тиражируются на федеральном уровне.

КРОПОТЛИВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Корпус № 11 - здание с особой судьбой. Построенное в 1904 году в стиле модерн по проекту архитектора Иллариона Иванова-Шица, оно является неотъемлемой частью больничного

ансамбля, сложившегося более века назад. Специалистам предстоит кропотливая работа с фасадом: они приведут в порядок сохранившуюся кирпичную кладку, восстановят утраченные фрагменты, проведут обработку специальными составами для защиты от биоповреждений и укрепления камня. Кроме того, отремонтируют кровлю, полностью заменят окна и двери, а внутреннее пространство оснастят современными системами водо- и электроснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования.

Корпус № 22а, построенный в 1982 году, ждет не менее значительное обновление. Это здание уже соединено пешеходным переходом с главным корпусом больницы, введенным в эксплуатацию в 2017 году. Чтобы визуально объединить все строения в гармоничный архитектурный ансамбль, корпус 22а получит новый утепленный навесной вентилируемый фасад. Он будет выполнен в той же цветовой гамме и из тех же материалов, что и фасад главного корпуса.

Внутри здания полностью обновят инженерные сети: системы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Обновленная вентиляция и кондиционирование обеспечат необходимый уровень чистоты воздуха в малой операционной, процедурных кабинетах и чистых помещениях молочного блока. Для бесперебойного электроснабжения предусмотрена установка дизель-генератора и источника бесперебойного питания.

СТАЦИОНАР ВСЕРОССИЙСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

Сегодня Морозовская больница - это не просто московский стационар. Это крупнейший детский многопрофильный медицинский центр страны, куда за помощью приезжают дети из всех 89 регионов России. Ежегодно здесь получают лечение более десяти тысяч юных пациентов из других регионов.

Больница оказывает помощь детям с рождения и до 18 лет, а также совершеннолетним до 21 года с онкологическими заболеваниями.

Модернизация Морозовской больницы ведется уже несколько лет. В 2021 году обновили корпус № 9, где работает центр детской трансфузиологии. В 2022 году после реконструкции открылся педиатрический корпус № 1, в 2023-м - паллиативный корпус № 8. В мае 2025 года завершился ремонт лечебного корпуса № 17, где разместился центр быстрой амбулаторной хирургии. В ноябре 2025 года открылись корпуса № 15 и 16 с подразделениями центров ранней помощи и консультативно-диагностического центра. А в 2026 году планируется завершить модернизацию учебно-административного корпуса № 10, где появятся 15 профильных кафедр с современным симуляционным оборудованием и патологоанатомический музей больницы.

Обновление Морозовской больницы - лишь часть большой работы, которую столица ведет в сфере здравоохранения. Москва не только создает комфортную и технологичную среду для своих жителей, но и задает стандарты для всей страны. Ежегодно более полутора тысяч врачей из разных регионов проходят стажировки на площадках московских клиник, перенимая передовой опыт. На базе Кадрового центра Департамента здравоохранения представители около двадцати регионов уже ознакомились с московскими подходами к непрерывному развитию медицинских кадров.