Жилые дома и завод загорелись из-за атаки БПЛА на Москву и Подмосковье Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей ночью, со 2 на 3 сентября, российские силы ПВО уничтожили над Московской областью 56 беспилотников. Некоторые из них попали в жилые дома. К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Атака БПЛА на Москву и область 3 сентября 2026 года: что известно

Украинские дроны сбиты над территорией Москвы и Московской области ночью и ранним утром 3 сентября.

«Силы ПВО продолжают отражать атаку в Наро-Фоминске, Одинцово, Можайске, Серпухове, Ступино, Луховицах, Егорьевске, Орехово-Зуево, Павловском Посаде, Раменском, Сергиевом Посаде», - рассказывает Воробьев.

Последствия массированной атаки БПЛА на Москву и область

В Кубинке из-за попадания украинского дрона в многоквартирный дом, расположенный на Наро-Фоминском шоссе, загорелись восьмой и девятый этажи, а также балкон на седьмом этаже. Эвакуировано 10 человек, никто не пострадал. После завершения работ специалисты оценят повреждения. По словам губернатора, людям, чьи квартиры пострадали, будет оказана необходимая помощь.

В Павловском Посаде беспилотник попал в дом, расположенный на улице 1 Мая. Возгорания не зафиксировано, однако в восьми квартирах выбиты окна. Проведена эвакуация жильцов. Кроме того, в Богородском округе в деревне Большое Буньково в результате попадания БПЛА загорелся завод.

Пожарные и экстренные службы работают на местах ЧП. Воробьев пообещал своевременно сообщать обо всех новых данных.

Фото: соцсети Андрея Воробьева

Мужчина пострадал в результате атаки БПЛА по Подмосковью

Утром в четверг, 3 сентября, из-за падения обломка БПЛА на проезжавший автомобиль пострадал 44-летний житель Подмосковья. Как сообщает глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов, мужчина госпитализирован.

«Сегодня утром в результате атаки БПЛА произошло попадание в многоквартирный дом на Наро-Фоминском шоссе в Кубинке. Загорелся балкон седьмого этажа. <...> Обломок БПЛА упал на проезжавший автомобиль. Пострадал 44-летний мужчина, он доставлен в Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации», - уточняет политик.

Фото: соцсети Андрея Иванова

В сторону Московского региона за полутора суток прилетело более 500 БПЛА

В период со среды по четверг, со 2 по 3 сентября, в сторону Московского региона было направлено 548 вражеских БПЛА. Большая часть из них ликвидирована на дальних рубежах. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

«В период с 08:00 02 сентября по 12:00 03 сентября в сторону Московского региона летели 548 БПЛА, большая часть из них уничтожена на дальних рубежах. 143 беспилотника уничтожены на подлёте к Москве», - написал градоначальник в посте.

Горячая линия для пострадавших БПЛА

В прокуратуре Подмосковья работает горячая линия для пострадавших при атаке БПЛА. Граждан просят обращаться по телефону +7-916-240-31-28. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По указанию регионального прокурора Сергея Забатурина городские прокуроры лично контролируют ситуацию, координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления с целью оказания всесторонней помощи пострадавшим гражданам и оценки нанесенного ущерба.

Комментарий военкора KP.RU Коца о массированной атаке БПЛА на Москву и область 3 сентября

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице сбито 94 вражеских дрона. Как сообщает военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, главарь Незалежной Владимир Зеленский, видимо, приступил к осуществлению своего террористического плана против международного гражданского авиатрафика в России.

«Вчера (2 сентября) Киев зашел и с бумажной стороны. Украинские авиавласти выпустили NOTAM по российскому воздушному пространству. Росавиация ответила своим: документы украинской стороны юридической силы не имеют, транспорт работает в плановом режиме», - пишет журналист в соцсетях.

Ночью ограничения в авиагаванях нашей страны шли веером, но почти все были короткими. Сейчас же Домодедово и Шереметьево отправляют и принимают рейсы по согласованию. То есть это специальный режим, а не остановка.

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