«Открывается резким рывком!»: Жители дома на западе Москвы безуспешно добиваются, чтобы коммунальщики закрыли чердак от руферов

По словам жильцов московского дома на Кутузовском проспекте, 30, это - увы! - обычная картина практически для каждого вечера. В какой-то момент из чердачного окна на крышу сталинской десятиэтажки вылезают подростки. Мальчишки, девчонки. Причем явно же совсем молоденькие, большинство по виду совсем еще школьники. Фотографий с посторонними на крыше, сделанных жильцами, - завались. Местные регулярно пишут в самые разные инстанции. Но результата - ноль.

Звучит дико!

- Мы не знаем, кто и зачем лезет на крышу - любители сфотографироваться на фоне Москва-Сити (это рядом, - Авт.) или экстремалы-руферы! - возмущаются жильцы дома. - А если кто-то из них сорвется? Но чиновников эта проблема будто и не беспокоит.

И ведь действительно никто достоверно не знает, зачем те или иные подростки лезут на крышу. Недавно в Москве задержали 32-летнего мужчину, который через в соцсети, подписываясь вымышленными именами, вербовал подростков в руферы. Предлагал деньги за съемки фото и видео с выполнением тех или иных заданий - в том числе просил несовершеннолетних свешиваться с крыши высотного дома вниз головой… Причем, все это продолжалось в течение 6 (!!!) лет и система была построена по принципу «групп смерти», когда «куратор» дает разные задания, связанные с риском, постепенно повышая их опасность.

ИНСТРУКЦИЯ - В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

Между тем нам удалось обнаружить в свободном доступе в соцсетях подробную инструкцию для любителей крыш (чтобы это ни значило!) по проникновению на чердак того самого дома по Кутузовскому проспекту.

Невероятно, насколько все оказывается легко и просто благодаря чьему-то головотяпству:

«Открывается любой подъезд резким рывком двери (слабые магниты).

Поднимаетесь до конца…

Выхода на крышу два, один через щель над дверью, видно на видео (это самый удобный вариант) только аккуратно выходите на чердак.

Второй проход через окно углового падика».

КТО НЕ ДОГЛЯДЕЛ?

Популярный телеграм-канал «Новости Москвы» (325 тысяч подписчиков) сообщает, что вопрос доступа на чердаки - вотчина ГБУ по эксплуатации высотных административных и жилых домов.

«ГБУ не закрывает выходы на крышу. Ежедневно подростки, рискуя жизнью, отправляются сюда на экскурсии», - пишет канал.

Конечно, сложно себе представить, что закрыть доступ на чердак одного отдельно взятого дома, который облюбовали экстремалы, - такая уж невыполнимая задача. Проблему решает один хороший, надежный замок. Другой вопрос, почему же ответственная организация не спешит закрыть этот вопрос, игнорируя и публичную бузу в интернете, где выкладываются фоточки с детьми на крышах, и бумажные жалобы жителей дома. И в самом деле, почему? Или ждем, пока не случится какое-нибудь (не дай бог, конечно) ЧП? Тогда, боюсь, закрывать чердак на Кутузовском будет уже слишком поздно…