Власти Москвы увеличили число КТ-центров из-за ситуации с COVID-19

Обстановка с заболевшими коронавирусом в Москве по-прежнему напряженная. Вторую неделю в столице высокие показатели Фото: Василий Вахрин

Обстановка с заболевшими коронавирусом в Москве по-прежнему напряженная. Вторую неделю в столице высокие показатели, ежедневно фиксируют около 4000-9000 больных. Только сегодня, по данным оперативного штаба, выявлено 7 584 новых случаев заражения коронавирусом. В связи с эти в городе увеличили до 35 единиц число КТ-центров для диагностики COVID-19.

- К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе. Поэтому мы продолжаем наращивать диагностические мощности. Мы ввели в работу еще пять КТ-центров на базе городских поликлиник, - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Они стали работать в поликлиниках №8, 9, 45, и на базе консультативно-диагностического центра №6 и диагностического клинического центра №1. Как объяснила Анастасия Ракова, КТ-центры позволяют снять нагрузку со стационаров и выявлять на ранних этапах осложнения коронавируса, а значит и госпитализировать пациента при необходимости. В КТ-центрах можно сделать ПЦР-тест, сдать анализ крови, а также получить набор бесплатных медикаментов для лечения COVID-19.

Напомним, ранее заммэра Анастасия Раков сообщила, что в Москве начнутся клинические исследования вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Если результаты будут успешными, то будет принято решение о включении подростков в программу вакцинации.

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