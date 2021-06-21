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Общество21 июня 2021 14:15

Штраф до 1 млн рублей грозит организаторам вечеринки на Северном речном вокзале

Молодежь Москвы танцевала на пляже, не соблюдая социальную дистанцию
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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Компания Techno Rooms собрала шумную тусовку

Компания Techno Rooms собрала шумную тусовку

Организаторам вечеринки на пляже Северного речного вокзала Москвы грозит штраф до 1 млн рублей за нарушения мер против COVID-19. Компания Techno Rooms собрала шумную тусовку 19 июня, пригласила DJ Smash, но только забыла организовать условия, чтобы гости могли соблюдать социальную дистанцию.

- Зафиксированы массовые скопления людей на вечеринке организованной командой Techno Rooms. В ходе проведения мероприятия выявлены грубые нарушения посетителями требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты, - рассказал Ян Поплавский, главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ).

Столичный пляж возле Северного речного вокзала открылся в конце мая и сразу же получил характеристики «модного, тусовочного места в Москве». И тусовки можно проводить даже в режиме ограничительных мер против COVID-19, но при соблюдении всех правил Роспотребнадзора. Однако Techno Rooms просто объявили летнюю вечеринку и сказали: «Танцуем». На вечеринке выступил DJ Smash, было множество коктейлей и танцующих аниматоров в светящихся костюмах.

- Вечеринка началась днем. Да, как бы это забавно не звучало. С 12.00 играла музыка, все танцевали вокруг стойки диджея, а потом прыгали в бассейны. Танцевали до вечера. Никто нас не просил соблюдать социальную дистанцию, но там это сделать и невозможно было бы, - рассказывает Альбина, участница вечеринки.

- Это не Майами, это Россия. Только два отличия: в Америке полно вакцинированных, а у нас еще мало. Тусовка, как до карантина, но тут весело, - написала в соцсетях Ирина Никитина.

Инспекторы ОАТИ говорят, что организаторы вечеринки должны были принять исчерпывающие меры по организации соблюдения посетителями санитарно-эпидемиологических требований. Теперь же за нарушения компания получит штраф на сумму до 1 мл рублей.

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