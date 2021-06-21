Напавшим с ножом на администратора кинотеатра в Москве оказался один из самых сексуальных бодибилдеров России

Задержанным оказался 26-летний Давид Лурсманашвили, известный бодибилдер и модель Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

История с нападением на администратора кинотеатра в торговом центре «Атриум», которая случилась в ночь на воскресенье, 20 июня, обрастает новыми подробностями. Самая интересная из них – личность антимасочника.

Задержанным оказался 26-летний Давид Лурсманашвили, известный бодибилдер и модель. Напомним, настоящий скандал он закатил после просьбы администратора надеть маску. На уговоры отреагировал угрозами: сначала словесно, потом с кулаками, ну а в финале и вовсе достал из кармана нож. Успокоить накаченного красавца пытались его спутница, а потом в дело вмешалась охрана. В итоге Давида задержали и привезли в полицейский участок.

Там мускулистый красавец присмирел и заявил, что от маски отказался вполне резонно – у него же есть прививка от коронавируса. Впрочем, это не оправдание и точно не повод для драки и ножа.

- По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили kp.ru в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Давида, тем временем задержали на трое суток. За бодибилдера, которому светит уголовная статья, как минимум это будет «Хулиганство», переживает целая армия его поклонниц. Лурсманашвили широко известен под ником Лурс. В социальных сетях у него множество фан-клубов. Сам спортсмен регулярно радует фанаток новыми порциями эротических фото. На жизнь же он зарабатывает, давая персональные тренировки в фитнес клубах Москвы и Санкт-Петербурга, а также снимаясь в рекламных проектах. А вот в скандальные истории бодибилдер до этого случая не попадал, судимостей у него тоже не было.