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ЗДОРОВЬЕ21 июня 2021 15:43

Московские врачи призывают в аномальную жару не есть жирную пищу и носить маски

Медики объяснили, почему важно носить защитные средства
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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По крайней мере до 27 июня будет очень жарко

По крайней мере до 27 июня будет очень жарко

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице аномальная жара, температура воздуха поднимается до 32 градусов и пока синоптики не видят никаких поводов для ослабления жары. По крайней мере до 27 июня будет очень жарко. В связи с этим московские врачи советуют горожанам быть особенно внимательными к своему здоровью и не выходить без головного убора в «раскаленную пустыню».

- Чтобы не получить солнечный удар, носите на голове кепки, бейсболки, шляпы или косынки. Под прямыми солнечными лучами, а особенно под воздействием высоких температур, голову может напечь за полтора – три часа, - рассказала kp.ru Ольга Шарапова, главный врач ГКБ им. В. Виноградова.

- Как понять, что перегрелся?

- Первые симптомы – головная боль и головокружение. Сосуды человека расширяются и кровь начинается застаиваться. При этом человек может испытывать тошноту и даже рвоту. Одышка, потемнение в глазах, галлюцинации и даже потеря сознания – это тоже признаки солнечного удара. Шутить с организмом в жару категорически не стоит.

- Как быть? Сидеть дома?

- Без необходимости в такую погоду лучше не выходить из дома, воздержаться от прогулок.

- Какие рекомендации нужно соблюдать, если предстоит выйти на улицу в жару?

- В такую погоду очень важно и нужно носить одежду светлых тонов. Она не так притягивает солнечные лучи. И еще не стоит забывать, что необходимо пить как можно больше воды. Минимум 2 литра в день. И не забывайте брать воду с собой. Также в жару не рекомендуется употреблять жирную пищу и тем более заниматься спортом.

- Маски и перчатки можно снять?

- В засушливом воздухе очень быстро распространяются вирусы. А пандемия еще не ушла. Поэтому лучше носите маски, перчатки и пользуйтесь антисептиками. Сейчас это важно. Безусловно, я прекрасно понимаю, что в такую погоду хочется забыть о средствах защиты. Но пока, к сожалению, пандемия зажала нас в такие условия. Еще очень мало людей провакцинировались. Поэтому я призываю всех потерпеть.

- А делать прививку в такую жару можно?

- В принципе, в сложившейся эпидемиологической обстановке, советую сделать прививку. Тогда мы сможем намного быстрее вернуться к привычным условиям жизни. И в такую погоду делать можно. Только сразу после вакцинации лучше не находиться под палящим солнцем, а идти домой и отдыхать при комфортной температуре.

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