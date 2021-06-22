Яндекс.Лавка в Москве начала доставлять мороженое для вечеринок

В ассортименте Яндекс.Лавки появилась лимитированная серия мороженого для праздника под собственной маркой сервиса - его можно подавать как отдельный десерт для взрослых или попробовать сделать с ним коктейль. Выбрать можно из четырех видов пломбира: со сливочным ликером, армянским коньяком, ирландским виски и ликером со вкусом кокоса и ромом.

Новый десерт можно найти только в Яндекс.Лавке. Его выпустили специально ко Дню рождения сервиса: в июне 2021 года ему исполнилось два года. Успеть попробовать новые вкусы можно с помощью приложений Яндекс.Лавка, Яндекс.Еда, Яндекс Go или Яндекс.Маркет. Доставка занимает от 10 минут и работает круглосуточно.

Не рекомендовано лицам младше 18 лет.