Как не нарваться на штраф: Все про действующие в Москве антиковидные меры

События в последнее время так стремительно меняются, что обычному жителю Москвы впору запутаться - что после введения новых антикоронавирусных мер работает, а что пока нет Фото: Михаил ФРОЛОВ

События в последнее время так стремительно меняются, что обычному жителю Москвы впору запутаться - что после введения новых антикоронавирусных мер работает, а что пока нет. Мы составили список всех основных положений.

Напомним, что в столице с 21 июня отменился режим нерабочих дней для индивидуальных предпринимателей и организаций. Но вместе с этим введено несколько ограничительных мер.

1. Временно запрещены массовые мероприятия, количество участников которых превышает больше 1000 человек. В связи с этим пришлось закрыть и фан-зону в «Лужниках», куда посмотреть на большом экране футбольные матчи Евро-2020 приходили по 5000 человек. Болеть за сборную России в поединке с Данией 21 июня придется дома или в барах, где включат трансляцию.

- Театры и кинотеатры смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим, - уточнил мэр Москвы Сергей Собянин.

2. До 29 июня (включительно) по-прежнему не будут работать ночные заведения, зоопарки, игровые комнаты, детские площадки в парках и фуд-корты. Их откроют, если эпидемиологическая ситуация улучшится.

3. В городских парках нельзя использовать спортивные и детские площадки, беседки. При этом на скамейках сидеть можно.

4. Не снимаются пока ограничения и на ночную работу ресторанов, клубов, дискотек. Заведения по-прежнему не должны обслуживать посетителей в период с 23.00 до 6.00. Исключение - только для продажи еды на вынос.

5. Также в течение 10 дней будет проводиться эксперимент с «бесковидными» ресторанами - там привьют весь персонал, а гостей без сертификата о вакцинации ни за что не пустят.

В такие заведения пускают только вакцинированных гостей. Именно при таких условиях все присутствующие могут снять маски и перчатки.

Десятидневный эксперимент будет проходить и в Москве. До 29 июня около десяти столичных ресторанов фактически перейдут в режим «без ограничений».

- Объявим эти рестораны «бесковидными» территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Посетителей с ПЦР- и ИФА-тестами, которые свидетельствуют о наличии антител в организме, в рестораны пускать не будут. Сотрудники ресторанов будут каждые три дня сдавать ПЦР-тесты. Контролирующие органы будут регулярно проводить проверки соблюдения нового формата. Заведения будут работать в ночное время, а также без ограничений на дистанцию между столами.

Какие заведения примут участие в эксперименте? Караоке «Щас спою», «Чайхона № 1» на улице Дмитрия Ульянова, ресторан Birds, бар «Ровесник», караоке-бар Bowie. К эксперименту готов присоединиться бар «Котельная», где уже привиты 70% персонала.

- Штамм вируса другой, и мы видим, что эпидемиологическая ситуация в городе иная. Мы думали, как избежать локдаун, поэтому предложили властям города создать «бесковидные зоны». Гости будут получать услуги без каких-либо ограничений, смогут приходить без масок, перчаток, с музыкой и концертами, - рассказал совладелец ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук.

- Мы также хотим быть первыми в рядах среди тех, кто станет COVID-free, даже если выручки в какой-то момент не будет, - рассказал основатель группы HURMA Дмитрий Левицкий.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Павильоны «Здоровая Москва», которые находятся в 40 с лишним столичных парках, теперь работают исключительно для вакцинации от коронавируса.

- Вакцинацию там будут проводить в режиме живой очереди. График работы павильонов не ограничивают: медики будут работать, пока прививку не получат все желающие в течение дня, - рассказали в Оперативном штабе по Москве.

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