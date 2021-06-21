В Москве фура выехала на встречную полосу на Садовом кольце и протаранила автобусную остановку

Это ДТП без преувеличения лишь чудом обошлось без жертв. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это ДТП без преувеличения лишь чудом обошлось без жертв. В пятом часу дня в понедельник, 21 июня, огромная фура с прицепом в районе дома 4 по улице Садовой-Каретной выехала на встречную полосу. Машина пересекла проезжую часть и вырулила прямиком на тротуар. На глазах перепуганных очевидцев грузовик перемахнул бордюр и буквально снес автобусную остановку. Каким-то чудом люди успели разбежаться кто-куда. Никто из пешеходов не пострадал. А вот дальнобойщику повезло меньше.

- Водитель с места аварии был госпитализирован, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Как стало известно «КП» из собственных источников, из кабины большегруза мужчину достали с бессознательном состоянии. Но причина не в травмах от аварии. Плохо ему стало еще до момента ДТП. Медики уже поставили водителю предварительный диагноз – сердечный приступ. Вполне возможно, что спровоцировала его жара. В Москве уже вторые сутки температура воздуха держится выше 30 градусов Цельсия.

Это ДТП наверняка снова заставит экспертов говорить о необходимости установки отбойников, чтобы разделись полосы движения на Садовом кольце. Напомним, именно тут и после выезда на встречку смертельную аварию устроил сначала актер Михаил Ефремов, а потом блогер Эдвард Бил.