В центре Москвы откроют новый корпус Склифа с вертолётной площадкой

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что новый корпус станет центральным распределительным и лечебным звеном в Склифе. Фото: Светлана ВОЛКОВА

До 2024 года в Москве планируется строительство более 1 миллиона квадратных метров различных медицинских зданий - от районных поликлиник до крупных многопрофильных больниц. Одним из них станет скоропомощной стационарный комплекс с вертолётной площадкой для НИИ имени Склифосовского. Сейчас здесь возвели основной каркас здания, строят внутренние стены и перегородки, а также начали монтаж окон, кровли, металлических конструкций надземного перехода и светопрозрачных конструкций фасада. Об этом сообщил журналистам сегодня, 21 июня, руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

- В новом здании разместятся шесть операционных, причём все они уникальные, в том числе с возможностью использования МРТ и передвижной системы КТ, - рассказал Рафик Загрутдинов. - Для пациентов будут одновременно работать 25 приёмных отделений, в которые их доставят не только кареты скорой помощи, но и вертолёты. На крыше комплекса строится взлетно-посадочная площадка.

На стройплощадке уже готов основной каркас здания, внутри которого сейчас возводят стены и перегородки. Фото: Светлана ВОЛКОВА

По его словам, после открытия новое здание станет центральным звеном в Склифе.

- Врачи смогут проводить здесь диагностику поступивших больных, оказывать необходимую первую помощь, также в комплексе появятся стационарные койки, которые позволяют в первые же сутки заняться лечением пациента, - отметил глава департамента. - Комплекс начнёт работать в 2022 году.

А в планах на этот год - открытие в столице 10 новых медучреждений. Среди них - две подстанции скорой медицинской помощи в районе Даниловский и в городе Московский, две поликлиники - детско-взрослая на 750 посещений в смену с женской консультацией в районе Нагатинский затон и детская на 320 посещений в смену в районе Южное Медведково, а также два медицинских корпуса.

- Буквально на днях был сдан инфекционный корпус больницы в поселке Коммунарка, - напомнил Загрутдинов. - В этом году планируется ввод еще ряда дополнительных корпусов больницы. К 2023 году построим там уникальный корпус лучевой терапии. Его оснащение позволит проводить диагностику и лечение больных онкологией. Здесь разместятся три ускорителя, в том числе для лечения детей, новейшее 3D-, 4D-оборудование с возможностью диагностики и терапии.

При этом Департаменту строительства, как пояснил глава ведомства, удалось решить проблему отсутствия необходимых для таких масштабных проектов медицинских технологов. Для этого повысили компетенции сотрудников градостроительного комплекса и собрали команду профессионалов с опытом работы в проектировании и строительстве высокотехнологичных объектов. «Развитие технологий отслеживаем совместно с медицинским сообществом в лице Департамента здравоохранения Москвы и главных врачей лечебных учреждений», - добавил Загрутдинов.

Шестиэтажное здание оснастят всем необходимым для лечения пациентов, в том числе и самых тяжёлых. Фото: Светлана ВОЛКОВА

ЧТО СТРОЯТ

Стационарный скоропомощной шестиэтажный комплекс с вертолётной площадкой для НИИ имени Склифосовского (Б. Сухаревская пл., д. 3) выглядит так:

- общая площадь - порядка 22 тысяч квадратных метров;

- 2 изоляционно-диагностических бокса;

- противошоковая палата на 6 коек;

- 24 места в смотровых фильтрах (12 мест хирургического профиля и 12 мест кардио-неврологического профиля);

- диагностическое отделение на 30 коек;

- 13 коек реанимации и интенсивной терапии;

- 6 операционных с 10 койками пробуждения.

ПЛАНЫ

В ближайшие три года в Москве откроются:

- 6 станций скорой помощи;

- 6 многопрофильных корпусов больниц. Сюда входят новая инфекционная больница №1, многопрофильный комплекс больницы святого Владимира, новый онкокорпус в МКНЦ имени Логинова, травматологоортопедический корпус ГКБ №31, корпус лучевой терапии ГКБ №57 имени Плетнева, неонатальный корпус ГКБ имени Виноградова;

- центры эндоскопии.