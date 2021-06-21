Российские климатические проекты должны быть приняты международным сообществом

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-Основной целью Рабочей группы является формирование рекомендаций в сфере законотворчества и нормативного регулирования для обеспечения эффективной реализации научно-технических программ в области экологического развития Российской Федерации и климатических изменений, - сообщил руководитель рабочей группы, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов.

Он обозначил направления, по которым будут работать эксперты. Это, в частности, стратегия стимулирования экологических инноваций, цифровая трансформация и развитие системы комплексного мониторинга в области климатических изменений, стратегия адаптации экономики и отдельных ее отраслей к негативным изменениям климата, разработка мер поддержи предприятий и отраслей, наиболее пострадавших от введения Евросоюзом трансграничного углеродного регулирования (своего рода налог для компаний, в продукции которых есть «углеродный» след – прим. ред.).

Кстати, этот налог становится вполне осязаемым для компаний, экспортирующих в страны Евросоюза свою продукцию. Поэтому многие вопросы, которые обсуждались на заседании Рабочей группы, были напрямую, или косвенно связаны с этой темой.

Европейские страны исповедуют «единственный» путь снижения выбросов – дорогие безуглеродные технологии, в первую очередь, солнечная и ветряная энергетика, электротранспорт. В эти технологии в приоритетном порядке направляются инвестиции.

Но, как отметил заместитель генерального директора концерна «ЕвроХим», ответственный секретарь комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Сергей Твердохлеб, у разных стран и отраслей есть и другие пути.

-У России - это возможность использовать те активы, которые у нее есть. И главные из этих активов – климатические проекты. Модернизация инфраструктуры, внедрение новых технологий в промышленность, сельское хозяйство и строительство, правильное управление лесами – в итоге все это приводит и к уменьшению выбросов, и увеличению поглощения углекислого газа. Наша ключевая задача – убедить международных контрагентов в недискриминационном учете и принятии результатов российских климатических проектов. Именно этого России необходимо добиваться на предстоящей в ноябре в Глазго климатической конференции ООН, - подчеркнул Сергей Твердохлеб.