Онлайн-пикник для студентов

Евгений Нифантьев. Фото: Галина БРОДСКАЯ

В субботу, в День пикника, член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев организовал для студентов кулинарный мастер-класс под открытым небом. Под руководством профессионального шеф-повара ребята готовили легкие закуски - оригинальные брускетты и лимонады. В условиях ограничений проводилась онлайн-трансляция.

«Мы показали ребятам, как можно быстро приготовить вкусные блюда для пикника из простых продуктов, которыми можно удивить друзей, - отметил Евгений Нифантьев. - Но День пикника всего раз в году, а правильно и разнообразно питаться хочется каждый день. Можно ли это сделать на стипендию в 2 - 3 тысячи рублей? Конечно же, нет».

Решение проблемы социальный активист видит в повышении стипендии до прожиточного минимума.

«Это позволит молодежи не только значительно улучшить рацион питания и покупать самое необходимое, но и полностью сосредоточиться на учебе, отказавшись от различных подработок», - уверен общественник.

Днем ранее в поддержку этой инициативы московские студенты организовали флешмоб «Хочу учиться!», которым попытались привлечь внимание к проблеме, переодевшись в униформу представителей популярных для подработки профессий. В настоящее время организован сбор подписей в поддержку данной инициативы.