Без прививки от COVID этот мир не устоит

В некоторых странах действуют наказания за отказ делать прививку! Фото: Jorge Duenes/REUTERS

Пандемия отступать не торопится. Чтобы поскорее справиться с ней, по всему миру продолжается массовая вакцинация. Во многих странах, в том числе и в самых развитых, прививка от COVID стала обязательной. Особенно если хочешь жить нормальной жизнью, без каких-либо ограничений.

ВАЖНА ЗАЩИТА КАЖДОГО

Вакцинация - это забота не только о собственном здоровье, но и о здоровье всего общества. Поэтому в разных странах действуют наказания за отказ от нее. Причем не только в Китае, где с самого начала пандемии без специального зеленого кода здоровья невозможно попасть в здание или на мероприятие. Или в Таиланде, где антипрививочнику светит штраф 600 долларов. Но и в странах Западной Европы, например, в Германии, где невакцинированным назначен ночной комендантский час. В странах ЕС без прививки (без COVID-сертификатов) невозможен въезд в страны шенгенского соглашения. В других местах государствам тоже пришлось немного поступиться правами человека. Конечно, права людей важны, но жизнь и здоровье еще важнее. Это касается вакцинации и от коронавируса, и от остальных, не менее опасных инфекций.

К такому выводу недавно пришел Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который признал обязательную вакцинацию детей соответствующей демократическим нормам.

«Вакцинация защищает как тех, кто получает прививку, так и тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским причинам и потому зависит от коллективного иммунитета в защите от серьезных болезней», - говорится в решении.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - ЗДОРОВЬЕ

На этом фоне в Москве выбрали еще самые мягкие меры, объявив обязательную вакцинацию не для всех, а для 60 процентов работников сферы услуг. Законность этого решения подтверждают юристы.

«Право объявлять обязательную вакцинацию предоставляют Главному санитарному врачу законы 1998 и 1999 годов, - сказал полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский. - Вообще в праве есть понятие «крайней необходимости», смысл которого сводится к тому, что допустимы действия, не предусмотренные законом и даже противоречащие ему, для недопущения большего вреда. Но в данной ситуации Главным санитарным врачом Москвы приняты законные меры».

Вакцинацию в Москве стараются ускорить не только постановлениями, но и приятными бонусами. Среди тех, кто сделает прививку в ближайший месяц, разыгрывают автомобили. Впрочем, не стоит забывать, что главный приз - здоровье и нормальная жизнь без ограничений. К этому уже пришли, например, в Израиле, где начинали с контроля непривитых и «зеленого паспорта» для вакцинированных, который надо предъявлять во многих общественных местах, а также на работе. Теперь в Израиле все, как прежде.

- У нас почти всех привили, иначе бы ничего не изменилось, - говорит педагог Ксения из Тель-Авива. - Ограничения наконец отменили везде, мы спокойно гуляем. Ребенок занимается спортом и очень рад вернуться на соревнования спустя полтора года перерыва из-за пандемии. Все, кто привился, и я в том числе, подарили нам это счастье жить обычной жизнью.

- Мне до сих пор не верится, что я могу выйти из дома, не проверив наличия маски в сумке, - радуется практикант Алиса из Иерусалима. - В Израиле больше нет масочного режима. И я, и муж сделали прививку от коронавируса. Мы так засиделись в этих карантинах, сил нет. Эти запреты, например, на отдаление от дома дальше километра, закрытые детсады и другие ограничения, стрессовая ситуация. Как же хочется, чтобы мир скорее вернулся в прежние состояние и этой «короны» никогда уже не было.