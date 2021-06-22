В Москве открылись первые бесковидные рестораны: QR-код и паспорт на входе

Привитые горожане смогут посещать такие кафе и рестораны без средств индивидуальной защиты, столы в них можно расставлять ближе, чем на 1,5 м друг от друга, но персонал будет работать в масках и перчатках Фото: Алиса ТИТКО

Первые бесковидные рестораны начали открываться в столице 22 июня. Напомним, этот формат для общепита был запущен, чтобы сдержать распространение коронавируса. В таких заведениях должны быть привиты от коронавируса 100% сотрудников. А посетителей, которые еще не вакцинировались, пускать внутрь не будут. Так, к слову, устроена сейчас система общепита в Израиле, опыт которого считается передовым по борьбе с «короной».

Власти города планируют, что в таком формате уже в ближайшие дни смогут работать около 185 точек общепита. По словам главы Департамента торговли Москвы Алексея Немерюка, предприниматели самостоятельно сообщают о своем желании работать в «бесковидном формате» и их включают в специальный реестр.

- Такие заведения могут начать работать без ограничений по времени, - рассказал Немерюк. - При этом привитые горожане смогут посещать такие кафе и рестораны без средств индивидуальной защиты, столы в них можно расставлять ближе, чем на 1,5 м друг от друга, но персонал будет работать в масках и перчатках.

РЕСТОРАНЫ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Полный список COVID-free-ресторанов еще не сформировался. Но один из них - ресторан Chaihona №1 на улице Дмитрия Ульянова.

- Мы думали, как избежать локдаун, поэтому предложили властям города создать «бесковидные зоны», - сообщил в своих соцсетях совладелец ресторана Алексей Васильчук. - Гости будут получать услуги без каких-либо ограничений, смогут приходить без масок, перчаток, проводить время с музыкой и концертами.

Во всех инструкциях написано, что на входе нужно будет показать QR-код о вакцинации, поэтому я скачала его заранее на сайте gosuslugi.ru. Причем бумажный сертификат нельзя предъявить. Цифра!

Власти города планируют, что в таком формате уже в ближайшие дни смогут работать около 185 точек общепита Фото: Алиса ТИТКО

Подхожу к ресторану Chaihona №1 - обеденное время, но на веранде и в зале пока никого.

- Девушка, мы сегодня работаем по другим правилам, - говорит мне администратор.

- Я знаю.

Предъявляю QR-код о вакцинации - администратор считала его через терминал и тут же попросила предъявить еще и паспорт. Хм. О паспорте нигде ничего сказано не было.

- А если нет с собой паспорта?

- Значит не пустим!

QR-код и паспорт на входе Фото: Алиса ТИТКО

ЗНАЮТ НЕ ТОЛЬКО ЛИШЬ ВСЕ

На Пушкинской площади работает еще один ресторан, который объявил себя «зоной, свободной от коронавируса» - «Мама будет рада». На входе меня не просили надеть маску, не измеряли температуру, а только спросили о наличии QR-кода.

- Была информация, что подходят три вида документов: QR-код о вакцинации, бумажный сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сделанный не ранее трех дней назад. Так? - уточняю.

- Возможно правила будут меняться, но сейчас мы пускаем гостей исключительно по QR-коду о вакцинации и паспорту, - говорят в ресторане.

В заведении пока все столики свободны. Посетителям при входе напоминают, что ресторан начал работать в новом формате. Люди мнутся. И в итоге уходят. QR-кодов о вакцинации у них нет.

- Мы думаем, что еще не все знают об этом эксперименте. А еще и жара, - говорит официант.

При мне пустили только одну девушку - она знала об эксперименте и показала в телефоне QR-код.

- Мне подруга рассказала, - говорит москвичка Анастасия. - Было интересно посмотреть, как это все работает. Прививку я сделала еще зимой. И даже в этом ресторане я никогда не была раньше, узнала только из новостей.

Остальные же посетители о новых правилах не знали, поэтому пообедать в ресторане не смогли.

- А я только первую прививку сделала, - говорит на входе одна женщина.

- Я еще и не делала. Только в пятницу пойду. Но я переболела - есть справка, - поддерживает разговор ее подруга.

- Когда у вас будет QR-код о вакцинации, тогда мы сможем вас обслужить. Приходите! - развел руками администратор.

В Москве открылись первые бесковидные рестораны Фото: Алиса ТИТКО

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Кстати, в том же ресторане «Мама будет рада» рассказывают, что часть сотрудников привились еще до обязательной вакцинации, остальные сейчас сделали первую прививку. По моей просьбе в заведении показали подтверждающие документы всех сотрудников.

- Но при этом все работают в масках и перчатках, как раньше?

- Да, было принято такое решение.

- А с детьми можно приходить?

- Да. С ними обязательно должен быть вакцинированный взрослый, который предъявит QR-код. Самим же детям никаких кодов и справок предъявлять не нужно.

На днях в формате COVID-free откроются караоке-студия «Щас спою» и ночной клуб Birds в Москва-Сити.

Эксперимент по работе бесковидных рестораны в Москве продлится до 29 июня. После этой недели будет принято решение, распространять ли этот опыт

КСТАТИ

Почему не все рестораны стали COVID-free?

Столичные чиновники рассказывают, что поначалу у предпринимателей было некое недопонимание: они хотели бы днем принимать всех, а ночью - только по QR-кодам.

- Так невозможно! - говорит Алексей Немерюк. - Если предприятие объявило себя COVID-free зоной, то оно должно быть таким 24 часа в сутки. Только при этом условии оно может работать ночью, без масок и перчаток. Если предприятие общественного питания пускает только привитых, то оно должно так делать и днем, и ночью.

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