Москва дополнительно потратит 11 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19

Деньги пойдут на выплаты медикам и закупку лекарств
Фото: Иван МАКЕЕВ
Пандемия не отступает. Из-за ухудшения в столице ситуации с коронавирусом правительство Москвы выделило дополнительно порядка 11 миллиардов рублей на борьбу с опасной инфекцией. Постановление об этом подписал сегодня, 22 июня, мэр Москвы Сергей Собянин.
Эти деньги потратят на:
- стимулирующие выплаты медикам;
- гранты федеральным и частным клиникам, привлечённым для госпитализации пациентов с коронавирусом;
- оплату отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и другим работникам, которым выдавали стимулирующие выплаты;
- зарплаты для сотрудников телемедицинского кол-центра;
- компенсацию для амбулаторий на лабораторные исследования по диагностике ковида;
- зарплату для дополнительного персонала в амбулаториях;
- закупку лекарств для больных ковидом, находящихся на лечении в амбулаториях.
Напомним, в 2020 году в самый пик коронавируса на борьбу с пандемией в Москве ушло более 500 миллиардов рублей. Сюда входят в том числе и несобранные городом из-за сложной ситуации налоги.
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