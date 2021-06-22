Москва дополнительно потратит 11 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19

Деньги пойдут на выплаты медикам и закупку лекарств Фото: Иван МАКЕЕВ

Пандемия не отступает. Из-за ухудшения в столице ситуации с коронавирусом правительство Москвы выделило дополнительно порядка 11 миллиардов рублей на борьбу с опасной инфекцией. Постановление об этом подписал сегодня, 22 июня, мэр Москвы Сергей Собянин.

Эти деньги потратят на:

- стимулирующие выплаты медикам;

- гранты федеральным и частным клиникам, привлечённым для госпитализации пациентов с коронавирусом;

- оплату отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и другим работникам, которым выдавали стимулирующие выплаты;

- зарплаты для сотрудников телемедицинского кол-центра;

- компенсацию для амбулаторий на лабораторные исследования по диагностике ковида;

- зарплату для дополнительного персонала в амбулаториях;

- закупку лекарств для больных ковидом, находящихся на лечении в амбулаториях.

Напомним, в 2020 году в самый пик коронавируса на борьбу с пандемией в Москве ушло более 500 миллиардов рублей. Сюда входят в том числе и несобранные городом из-за сложной ситуации налоги.

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