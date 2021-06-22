Первый участок будет готов ориентировочно в 2024 - 2025 годах Фото: Артем КИЛЬКИН

Для будущей Рублёво-Архангельской линии метро утверждён проект планировки первого участка. Постановление подписал сегодня, 22 июня, мэр Москвы Сергей Собянин.

Маршрут пройдёт от станции «Шелепиха» до станции «Липовая Роща». Его длина - 12,65 километра.

Во вторую очередь проложат участок от «Липовой рощи», где разместят ещё две станции – «Рублёво-Архангельское» и «Ильинская». Напомним, вся линия растянется на 18,7 километра.

В столице утвердили проект первого участка Рублёво-Архангельской линии метро

ЧТО ПОСТРОЯТ

На первом участке откроют 6 станций:

- «Звенигородская» – в районе Хорошёво-Мнёвники возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда;

- «Карамышевская» (пересадочная на станцию «Народное Ополчение» Большой кольцевой линии) – вдоль улицы Демьяна Бедного на пересечении с проспектом Маршала Жукова;

- «Бульвар Карбышева» – параллельно улице Маршала Тухачевского напротив бульвара Генерала Карбышева;

- «Живописная» – вдоль улицы Паршина рядом с учебным спортивно-оздоровительным комплексом «Октябрь»;

- «Строгино» (пересадочная на одноимённую станцию Арбатско-Покровской линии) – на Строгинском бульваре, параллельно действующей станции «Строгино»;

- «Липовая Роща» – в Московской области вдоль МКАД, между Новорижским шоссе и районом жилой и общественной застройки «Спутник».

КОГДА ОТКРОЮТ

Первый участок - ориентировочно в 2024 - 2025 годах. Вся линия - к 2028 году.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Рублево-Архангельская линия соединит центр столицы и Рублево-Архангельское (район Кунцево).

Жители районов Митино, Строгино, Хорошево-Мневники, а также Рублево-Архангельского смогут быстрее ездить по городу. Перемены коснутся более 530 тысяч человек, в том числе в кварталах реновации и на площадках комплексной застройки.

При этом удобнее станут некоторые маршруты наземки. Их перенесут с Новорижского и Ильинского шоссе в Московской области к конечной станции новой ветки метро «Ильинская». Соседние с Рублёво-Архангельской линией дороги разгрузятся. Кроме того, в подземке свободнее будет на центральном участке Арбатско-Покровской линии.