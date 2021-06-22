Попасть в московские рестораны дети до 18 лет смогут только с ПЦР-тестом

Чтобы попасть в московский ресторан, детям придётся пройти ПЦР-тест на ковид. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посещать кафе и рестораны с 28 июня смогут только вакцинированные, переболевшие коронавирусом либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. О новых условиях работы ресторанов и кафе рассказал глава Департамента торговли и услуг Москвы.

- На прошлой неделе состоялась встреча рестораторов с мэром города. Они понимают всю сложность эпидемиологической ситуации в Москве. У нас по 9000 заболевших коронавирусом ежедневно, мы побили определенные антирекорды на этой недели – такого количества заболевших не было, - сказал Алексей Немерюк, глава Департамента торговли и услуг Москвы.

Тогда было предложено создать COVID-free-рестораны. В настоящее время подано более 185 заявок. Несколько ресторанов уже начали работать в новом формате.

- В этих ресторанах можно передвигаться по залу без масок и перчаток. Заведения смогут работать в ночное время. Есть возможность не измерять температуру посетителям на входе и не расставлять мебель на расстоянии 1,5 метров, - рассказал Алексей Немерюк.

В новом формате с 28 июня будут работать все рестораны. Москвичи при желании посетить заведения предоставят QR-код о вакцинации, справку о выздоровлении или ПЦР-тест. А как быть иностранцам?

- В столице есть экспаты (иностранные работники), которые привились «Спутником V» и они могут по QR-коду пройти в рестораны. Уже на этой неделе многие иностранные граждане смогут сделать прививку. А те, кто приехали в гости в столицу на несколько дней, могут сделать ПЦР-тест и 72 часа посещать рестораны. Привитые иностранные граждане также должны сдать ПЦР-тест, - сказал Алексей Немерюк.

Получат возможность зайти в московские рестораны и жители Подмосковья, которые делали прививки в городах области. Дети до 18 лет смогут зайти в заведения общепита при условии, что они сделают ПЦР-тест.

Рассмотреть новые меры поддержки для бизнеса власти Москвы готовы. Правда, пока обращения не поступали.

- Когда они поступят, мы обязательно рассмотрим. Меры поддержки, которые действовали в прошлом году, когда рестораны вообще были закрыты, помогли им выжить. У некоторых ресторанных сетей даже увеличилась выручка по отношению к 2019 году, - сказал Алексей Немерюк.

Как попасть в ресторан?

Способ 1. Сдать ПЦР-тест. Обратите внимание, что сделать это можно будет только в одной из лабораторий города Москвы, которые передают сведения в систему ЕМИАС.

Способ 2. Вакцинация. Подтвердить наличие защиты от коронавируса специальным QR-кодом.

Способ 3. Предоставить подтверждение о том, что переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Где получить QR-код и справку о прошедшей болезни?

- с помощью электронной медицинской карты,

- портала mos.ru,

- ресурса ЕМИАС.ИНФО,

- единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги. Стопкоронавирус»,

- в регистратуре городской поликлиники.

Важно: бумажные сертификаты не принимают.