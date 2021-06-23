Как повысить привлекательность Москвы для студентов?

Александр Мажуга. Фото: Даниил ГОЛОВКИН

Создание современных студенческих кампусов в Москве повысит привлекательность города для тех, кто хочет получить качественное и фундаментальное высшее образование, отмечает ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга.

«Строительство современных студенческих кампусов в Москве позволит не только повысить качество образования и выйти на новый уровень научно-исследовательской работы, но и ускорит развитие прилегающих территорий, обеспечит синергетический эффект от взаимодействия городской и университетской среды», - считает ученый.

По его словам, современный студенческий городок - это не только место для занятий и проживания, но и многофункциональные библиотечные пространства, объекты спортивной инфраструктуры, а также места, где можно проводить культурно-досуговые мероприятия самого разного формата.

«Уверен, что уже к 2030 году в Москве появится несколько таких центров студенческой жизни, где будут продуманы и реализованы проекты по созданию современного и комфортного пространства», - подчеркнул ректор РХТУ.

Доступ на эти площадки должен быть открытым не только для обучающихся и преподавателей, уверен Александр Мажуга. Москвичи тоже должны иметь возможность заниматься здесь наукой и самореализацией в сфере исследований и разработок. Именно поэтому одновременно с созданием современных студенческих кампусов должна быть проработана и принята вся законодательная база, которая позволит использовать эти территории в интересах города, считает профессор РАН.