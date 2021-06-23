А у нас здесь будет газ!

В Раменском городском округе открылся первый офис «Социальная газификация». Фото: Денис ТРУДНИКОВ

Семья Ефимовых из Раменского несколько лет назад построила новый дом. Добротный, крепкий - чтобы после выхода на пенсию окончательно за город переехать. Все вроде бы отлично - места красивые, до города не так далеко, но была одна проблема, которая казалась нерешаемой. В деревне не было газа.

- Три года назад мы с мужем изучали вопрос подключения к газу, - рассказывает Наталья Ефимова. - Официально обратились по этому вопросу. Нам посчитали: чтобы протянуть к деревне трубу и подключить наш дом, мы должны были заплатить 2,5 миллиона рублей. Для нас это гигантская, неподъемная сумма. Обсуждали с соседями, чтобы как-то в складчину. Но все от таких цифр только за голову хватались. Поэтому когда заговорили о программе «Социальная газификация», мы поняли, что это наконец-то решит нашу проблему.

Напомним, о проблеме высоких тарифов за подключение домовладений к газу

Владимир Путин говорил в своем апрельском Послании Федеральному собранию. Президент поручил правительству ускорить газификацию населенных пунктов и сделать ее бесплатной для самих жителей. И процесс пошел!

ЕЩЕ 300 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Благодаря ГРС «Жуково» газ получат более 30 тыс. человек. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

В Подмосковье «Социальная газификация» стартовала с запуска газораспределительной станции «Жуково» в Раменском городском округе.

Губернатор Андрей Воробьёв открыл ее вместе с зампредом правительства России Александром Новаком.

- Когда президент озвучил в своем Послании тему социальной газификации, мы поняли, что в самом большом объеме это коснется Московской области, - у нас 96% газифицированных населенных пунктов, - рассказал Андрей Воробьёв. - 300 тысяч человек благодаря решению президента получат газ в течение 18 месяцев (до конца 2022 года. - Авт.).

Напомним основные положения программы:

- Раньше, даже если газовая труба проходила в границах населенного пункта, чтобы подвести газ до границы своего участка, жителям приходилось платить миллионы рублей за прокладку трубы. Теперь подводка газа до участка - бесплатно.

- При этом газ в России является самым дешевым способом отопления домов в холодное время года. В 2 - 2,5 раза дешевле, чем топить в доме дровами, и в 6 - 7 раз дешевле электричества!

УДОБСТВО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Подача документов для подключения газа теперь значительно упрощена. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

- Особенность социальной газификации заключается в том, что дом должен быть официально зарегистрирован, - напомнил Андрей Воробьёв. - Мы предусмотрели удобную комплексную услугу для жителей по оформлению всех необходимых документов. Но газа не будет, если не будут модернизированы ГРС. Спасибо строителям, которые добросовестно построили эту газораспределительную станцию.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Удобно, что жителям населенных пунктов, куда газ уже заведен, даже не нужно специально подавать заявку, чтобы газовики протянули трубу к участкам. У Мособлгаза уже есть четкие графики строительства газопроводов, все они находятся в публичном доступе на их сайте. (См. «Кстати».)

- Сегодня значимое событие для жителей Московской области - введена в эксплуатацию одна из крупнейших ГРС в Подмосковье, - отметил Александр Новак. - Станция построена по самым современным технологиям. Ввод объекта будет способствовать реализации задач, поставленных Президентом России, по увеличению темпов газификации регионов.

Газораспределительная станция (ГРС) «Жуково» полностью автоматизирована и оснащена новейшей системой управления. Благодаря ей «голубое топливо» получат более 30 тысяч человек, его проведут в 10 тысяч домовладений в 200 населенных пунктах Раменского, Жуковского и Бронниц. Кроме того, это позволит подключать к газу новые индустриальные парки, благодаря запуску которых Подмосковье сможет привлекать новых инвесторов и развивать территории.

ОФИСЫ ОТКРЫТЫ 6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

Кроме того, Андрей Воробьёв и Александр Новак проверили работу первого из семи стационарных офисов социальной газификации - он появился в деревне Осеченки под Раменским. Остальные шесть в течение полутора месяцев откроются в других муниципалитетах области. Ежедневно в каждом таком офисе смогут принимать и консультировать до 400 человек. Офисы будут работать ежедневно (кроме понедельника), без обеденного перерыва - с 10.00 до 20.00.

- Жители могут зарегистрировать здесь объект капитального строительства, присвоить своему участку адрес, оформить ряд налоговых и социальных льгот, если таковые положены, и другие госуслуги, - рассказала начальник офиса по социальной газификации ПАО «Мособлгаз» Елена Антонова.

Кстати. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Как объясняют специалисты, в таких офисах можно оформить заявку на комплексный договор и завести газ прямо в жилье. И даже сэкономить при этом - жителям Подмосковья предлагают четыре пакета подключения, которые отличаются по опциям и цене. Социальная газификация - подведение газа до границы участка, пакет «Социальный» включает работы по подведению газопровода в дом и установку газовой плиты, в пакет «Стандарт» добавлен газовый котел, в пакет «Максимальный» входят плита, котел и бойлер. В зависимости от выбранного варианта подключения средняя стоимость комплекса проектирования, работ и оборудования может колебаться от 79 тыс. до 155 тыс. рублей. По необходимости жителям будет предоставлена рассрочка. Самое важное: чтобы сделать проект подключения, провести газ до дома и установить оборудование, понадобится всего один комплексный договор (раньше требовалось пять отдельных). Теперь никаких лишних бумаг.

Впрочем, помимо стационарных офисов программы по вопросам газификации помогут в МФЦ, в Мособлгазе, Россетях, МЭС, МосОблЕИРЦ. Плюс выездные офисы. Всего в регионе по проекту «Социальная газификация» развернут 674 точки приема населения.