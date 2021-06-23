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Общество23 июня 2021 1:00

А у нас здесь будет газ!

В Московской области стартовала президентская программа «Социальная газификация»
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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В Раменском городском округе открылся первый офис «Социальная газификация». Фото: Денис ТРУДНИКОВ

В Раменском городском округе открылся первый офис «Социальная газификация». Фото: Денис ТРУДНИКОВ

Семья Ефимовых из Раменского несколько лет назад построила новый дом. Добротный, крепкий - чтобы после выхода на пенсию окончательно за город переехать. Все вроде бы отлично - места красивые, до города не так далеко, но была одна проблема, которая казалась нерешаемой. В деревне не было газа.

- Три года назад мы с мужем изучали вопрос подключения к газу, - рассказывает Наталья Ефимова. - Официально обратились по этому вопросу. Нам посчитали: чтобы протянуть к деревне трубу и подключить наш дом, мы должны были заплатить 2,5 миллиона рублей. Для нас это гигантская, неподъемная сумма. Обсуждали с соседями, чтобы как-то в складчину. Но все от таких цифр только за голову хватались. Поэтому когда заговорили о программе «Социальная газификация», мы поняли, что это наконец-то решит нашу проблему.

Напомним, о проблеме высоких тарифов за подключение домовладений к газу

Владимир Путин говорил в своем апрельском Послании Федеральному собранию. Президент поручил правительству ускорить газификацию населенных пунктов и сделать ее бесплатной для самих жителей. И процесс пошел!

ЕЩЕ 300 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Благодаря ГРС «Жуково» газ получат более 30 тыс. человек. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

Благодаря ГРС «Жуково» газ получат более 30 тыс. человек. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

В Подмосковье «Социальная газификация» стартовала с запуска газораспределительной станции «Жуково» в Раменском городском округе.

Губернатор Андрей Воробьёв открыл ее вместе с зампредом правительства России Александром Новаком.

- Когда президент озвучил в своем Послании тему социальной газификации, мы поняли, что в самом большом объеме это коснется Московской области, - у нас 96% газифицированных населенных пунктов, - рассказал Андрей Воробьёв. - 300 тысяч человек благодаря решению президента получат газ в течение 18 месяцев (до конца 2022 года. - Авт.).

Напомним основные положения программы:

- Раньше, даже если газовая труба проходила в границах населенного пункта, чтобы подвести газ до границы своего участка, жителям приходилось платить миллионы рублей за прокладку трубы. Теперь подводка газа до участка - бесплатно.

- При этом газ в России является самым дешевым способом отопления домов в холодное время года. В 2 - 2,5 раза дешевле, чем топить в доме дровами, и в 6 - 7 раз дешевле электричества!

УДОБСТВО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Подача документов для подключения газа теперь значительно упрощена. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

Подача документов для подключения газа теперь значительно упрощена. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

- Особенность социальной газификации заключается в том, что дом должен быть официально зарегистрирован, - напомнил Андрей Воробьёв. - Мы предусмотрели удобную комплексную услугу для жителей по оформлению всех необходимых документов. Но газа не будет, если не будут модернизированы ГРС. Спасибо строителям, которые добросовестно построили эту газораспределительную станцию.

Конкретно.

Конкретно.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Удобно, что жителям населенных пунктов, куда газ уже заведен, даже не нужно специально подавать заявку, чтобы газовики протянули трубу к участкам. У Мособлгаза уже есть четкие графики строительства газопроводов, все они находятся в публичном доступе на их сайте. (См. «Кстати».)

- Сегодня значимое событие для жителей Московской области - введена в эксплуатацию одна из крупнейших ГРС в Подмосковье, - отметил Александр Новак. - Станция построена по самым современным технологиям. Ввод объекта будет способствовать реализации задач, поставленных Президентом России, по увеличению темпов газификации регионов.

Газораспределительная станция (ГРС) «Жуково» полностью автоматизирована и оснащена новейшей системой управления. Благодаря ей «голубое топливо» получат более 30 тысяч человек, его проведут в 10 тысяч домовладений в 200 населенных пунктах Раменского, Жуковского и Бронниц. Кроме того, это позволит подключать к газу новые индустриальные парки, благодаря запуску которых Подмосковье сможет привлекать новых инвесторов и развивать территории.

ОФИСЫ ОТКРЫТЫ 6 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

Кроме того, Андрей Воробьёв и Александр Новак проверили работу первого из семи стационарных офисов социальной газификации - он появился в деревне Осеченки под Раменским. Остальные шесть в течение полутора месяцев откроются в других муниципалитетах области. Ежедневно в каждом таком офисе смогут принимать и консультировать до 400 человек. Офисы будут работать ежедневно (кроме понедельника), без обеденного перерыва - с 10.00 до 20.00.

- Жители могут зарегистрировать здесь объект капитального строительства, присвоить своему участку адрес, оформить ряд налоговых и социальных льгот, если таковые положены, и другие госуслуги, - рассказала начальник офиса по социальной газификации ПАО «Мособлгаз» Елена Антонова.

Кстати.

Кстати.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Как объясняют специалисты, в таких офисах можно оформить заявку на комплексный договор и завести газ прямо в жилье. И даже сэкономить при этом - жителям Подмосковья предлагают четыре пакета подключения, которые отличаются по опциям и цене. Социальная газификация - подведение газа до границы участка, пакет «Социальный» включает работы по подведению газопровода в дом и установку газовой плиты, в пакет «Стандарт» добавлен газовый котел, в пакет «Максимальный» входят плита, котел и бойлер. В зависимости от выбранного варианта подключения средняя стоимость комплекса проектирования, работ и оборудования может колебаться от 79 тыс. до 155 тыс. рублей. По необходимости жителям будет предоставлена рассрочка. Самое важное: чтобы сделать проект подключения, провести газ до дома и установить оборудование, понадобится всего один комплексный договор (раньше требовалось пять отдельных). Теперь никаких лишних бумаг.

Впрочем, помимо стационарных офисов программы по вопросам газификации помогут в МФЦ, в Мособлгазе, Россетях, МЭС, МосОблЕИРЦ. Плюс выездные офисы. Всего в регионе по проекту «Социальная газификация» развернут 674 точки приема населения.

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