На Москве-реке углубят акватории пассажирских причалов

Вдоль воды уже отремонтировали облицовку набережных и бетонные основания причалов. Теперь занялись обновлением рядом с местами остановки пассажирских судов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столичные коммунальщики продолжают наводить порядок на Москве-реке. Вдоль воды уже отремонтировали облицовку набережных и бетонные основания причалов. Теперь занялись обновлением рядом с местами остановки пассажирских судов.

«Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к гидротехническим работам по очистке и углублению акваторий пассажирских причалов, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - До середины июля планируем очистить 32 причала. Для бесперебойной работы судоходства ремонт проводится по утрам в будни».

По его словам, дно реки завалено крупным бытовым мусором и металлоломом. Чтобы не пострадали теплоходы, решено сделать уборку. Перед началом очистки водолазы проводят обследование дна. Затем с баржи с помощью крана достают хлам из воды.

«В более сложных операциях по углублению дна используется судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт», - отметил заммэра.

Извлеченные предметы и мусор вытаскивают на берег и утилизируют. А грунт высушивают в контейнерах и отвозят на специальный полигон.