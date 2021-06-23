В Москве ищут, кто «заминировал» «Жигули»: «Это только начало нашей игры»

Теперь полиция ищет поставившего всех на уши мужчину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рано утром в среду, 23 июня, житель Нагатинского района Москвы подошел к своим стареньким «Жигулям» и не сказать, что удивился, а не на шутку испугался. Под дворником на лобовом стекле его ждала странная записка. Печатными буквами, видимо, чтобы скрыть почерк, было выведено послание.

Публикуем полный текст: «Ты обо мне ничего не знаешь, но я знаю о тебе очень много, Василий Иванов (имя изменено). Пока ты сладко спишь, Гай Фокс уже в твоей машине, спешу тебя уведомить: твоя машина заминирована, мина ТМ 62М. Если ты поступишь как дурак и начнешь открывать машину, тебя ожидает взрыв. Это только начало нашей игры». Автомобилист опешил – его имя действительно Василий Иванов. А когда заглянул в салон, то всякое желание рисковать и открывать машину и вовсе пропало. На водительском кресле он обнаружил коробку с проводами, всерьёз похожу на бомбу. Дрожащими руками поклонник отечественного автопрома позвонил в полицию.

Тут же приехали люди в форме и оцепили опасную «копейку». Машину битый час со всех сторон осматривали саперы, обнюхивали служебные собаки и ничего не нашли.

- Бомба оказалась муляжом. Опасных взрывчатых веществ обнаружено не было, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

А теперь полиция ищет, поставившего всех на уши злоумышленника. Ему, между прочим, за эту шутку грозит уголовная статья - 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Наказание по ней - штраф от 200 до 500 тысяч рублей или до трех лет принудительных работ.