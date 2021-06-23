Более 300 поливочных машин выехали на улицы городов Подмосковья

Фото: пресс-служба правительства МО

Жара в последние дни в столичном регионе почти ежедневно ставит все новые температурные рекорды. Чтобы сделать городские улицы более комфортными для жителей и автомобилистов, в Московской области начали аэрацию и поливку дорог. Эту работу сейчас выполняют в общей сложности более 300 поливочных машин.

- Сегодня польют более 7 тыс км муниципальных и региональных дорог, - рассказал министр транспорта региона Алексей Гержик.

Он напомнил, что аэрация (машины в зоне дорог разбрызгивают воду мелкими каплями) помогает справиться с пылью.

- Дополнительное увлажнение также способствует охлаждению асфальта, что позволит снизить вероятность деформации под длительным воздействием солнечных лучей, - отметил министр. - Чтобы не мешать проезду автомобилистов, работы по поливке дорог проводят с 11 до 16 часов.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни температура воздуха в некоторых муниципалитетах Московской области может подняться до +37 градусов. А это на 12-14 градусов выше среднеклиматической июньской нормы.

В Минтрансе Подмосковья просят водителей в такую погоду быть максимально внимательными на дорогах. По возможности лучше отказаться от поездок за рулем в сильную жару и пиковые часы. По словам медиков, при таком температурном режиме могут обостриться различные хронические заболевания, возникнуть сильные головные боли и общее ухудшение самочувствия.