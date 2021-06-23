Яндекс.Еда поддержит рестораны во время новой волны ограничительных мер

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С 28 июня в Москве вводятся новые ограничения, касающиеся посещения кафе, ресторанов и заведений быстрого питания. Чтобы помочь ресторанам сохранить бизнес в это время, Яндекс.Еда вместе с Федерацией Рестораторов и Отельеров России разработала программу поддержки.

СТИМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗОВ С СОБОЙ

Для того, чтобы помочь ресторанам увеличить количество заказов на вынос Яндекс.Еда вводит ряд мер. Теперь клиенты смогут сделать экспресс-заказ проходя мимо ресторана через специальный QR-код, размещенный на двери. Это позволит ресторану получать заказы от клиентов, у которых нет справки и возможности посетить само заведение, ввиду коронавирусных ограничений. При этом на все заказы с собой пользователи приложения будут получать 30% кешбэка баллами Плюса, а также тратить их на новые заказы. Для ресторанов Яндекс.Еда полностью обнуляет комиссию на самовывоз до конца лета, и берет на себя полное финансирование начисления баллов Плюса за такие заказы до конца июня. А чтобы привлечь в заведения новых клиентов, сервис профинансирует новую рекламную кампанию о самовывозе.

- Заказы с собой также позволят ресторанам разгрузить залы и сократить расходы на логистику, при этом минимизировать контакты между посетителями и сотрудниками, - отметили в сервисе.

РЕСТОРАТОРАМ ПОМОГУТ СОХРАНИТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА

Рестораны получат по 5 тысяч рублей за каждого сотрудника, который станет курьером-партнером Яндекс.Еды на время снижения числа посетителей в залах кафе. Так во время ограничений сотрудники смогут сохранить заработок, а заведения не потеряют персонал.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

Также предусмотрены ежедневные выплаты на все заказы в сервисе для увеличения объема свободных денежных средств, которые помогут выплатить сотрудникам заработную плату, рассчитаться с контрагентами и закупить продукты.