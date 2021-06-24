В столице откроют более 90 точек нестационарной торговли

Всего по итогам пяти месяцев этого года город провел 132 аукциона по нестационарным торговым объектам Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

На городские торги выставлены 93 нестационарных торговых объекта или площадки для их размещения в 11 округах Москвы. Предприниматели смогут открыть в них, например, пункт проката, бахчевой развал, киоск с мороженым, точку бытового обслуживания или общественного питания. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Выставленные на торги нестационарные торговые объекты и площадки под их размещение расположены во всех округах города, кроме Зеленограда, - отметил заммэра. - Среди них как небольшой торговый автомат в парке, так и достаточно крупные павильоны, в которых можно разместить, например, пункт велопроката. Всего по итогам пяти месяцев этого года город провел 132 аукциона по нестационарным торговым объектам. Средняя конкуренция составила порядка 5 участников на лот».

Выставленные на торги объекты размещаются в городских парках, подуличных переходах метро, а также на улично-дорожной сети. Площадь этих сооружений составляет от 1,5 до 147 квадратных метров.

«Все аукционы пройдут в электронной форме, - сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. - Стартовая цена месячной платы за право осуществления деятельности в нестационарном торговом объекте варьируется в зависимости от площади, назначения и расположения объекта от 1,6 до 205,8 тысячи рублей. Как правило наибольшим спросом у предпринимателей традиционно пользуются точки в подуличных переходах метро».

Подробнее об условиях участия в электронных торгах и лотовой документации - на Инвестиционном портале Москвы. Некоторые торговые площадки доступны для онлайн-просмотра в режиме 3D.