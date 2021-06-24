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Общество24 июня 2021 8:37

В столице откроют более 90 точек нестационарной торговли

Заммэра Владимир Ефимов рассказал, какой бизнес смогут запустить там победители торгов
Иван ЛУКИН
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Всего по итогам пяти месяцев этого года город провел 132 аукциона по нестационарным торговым объектам

Всего по итогам пяти месяцев этого года город провел 132 аукциона по нестационарным торговым объектам

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

На городские торги выставлены 93 нестационарных торговых объекта или площадки для их размещения в 11 округах Москвы. Предприниматели смогут открыть в них, например, пункт проката, бахчевой развал, киоск с мороженым, точку бытового обслуживания или общественного питания. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Выставленные на торги нестационарные торговые объекты и площадки под их размещение расположены во всех округах города, кроме Зеленограда, - отметил заммэра. - Среди них как небольшой торговый автомат в парке, так и достаточно крупные павильоны, в которых можно разместить, например, пункт велопроката. Всего по итогам пяти месяцев этого года город провел 132 аукциона по нестационарным торговым объектам. Средняя конкуренция составила порядка 5 участников на лот».

Выставленные на торги объекты размещаются в городских парках, подуличных переходах метро, а также на улично-дорожной сети. Площадь этих сооружений составляет от 1,5 до 147 квадратных метров.

«Все аукционы пройдут в электронной форме, - сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. - Стартовая цена месячной платы за право осуществления деятельности в нестационарном торговом объекте варьируется в зависимости от площади, назначения и расположения объекта от 1,6 до 205,8 тысячи рублей. Как правило наибольшим спросом у предпринимателей традиционно пользуются точки в подуличных переходах метро».

Подробнее об условиях участия в электронных торгах и лотовой документации - на Инвестиционном портале Москвы. Некоторые торговые площадки доступны для онлайн-просмотра в режиме 3D.

БИЗНЕС-ПРЕСС