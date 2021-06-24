В Новой Москве открыли свободный доступ к водоемам на территории 8 гектаров

Каждый житель имеет право на доступ к водным объектам общего пользования Фото: Иван МАКЕЕВ

В Троицком и Новомосковском округах столицы за пять лет выявлено более 100 фактов самовольного ограничения доступа к водоемам. Благодаря этому удалось вновь открыть доступ к прибрежной зоне. Теперь жители могут свободно использовать эту территорию для отдыха или спорта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Каждый житель имеет право на доступ к водным объектам общего пользования и может бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, - сказал заммэра. - За пять лет в ТинАО был обеспечен доступ к рекам и прудам на площади более 8 гектаров. Причем каждое шестое нарушение устранено добровольно».

Напомним, в Новой Москве находится 47 рек, более 250 прудов и около 120 ручьев. Из них самые крупные - реки Пахра, Сетунь, Десна, Сосенка и Поляница. Полоса земли вдоль береговой линии акваторий выделяется для общего пользования. Каждый житель по закону имеет право на свободный доступ к этой территории и может использовать ее для отдыха, любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

«Однако пользователи земельных участков около водоемов пренебрегают этими нормами и самовольно захватывают прибрежную территорию, - сообщил начальник контрольного ведомства Владислав Овчинский. - К примеру, ставят заборы и ограничивают доступ к воде. За пять лет по требованию специалистов Госинспекции по недвижимости в общей сложности было демонтировано более 1000 метров заборов и ограждений».

Только в прошлом году было пресечено 10 таких нарушений. Один из случаев - восстановление свободного доступа к каскаду прудов в поселении Кленовское, деревня Свитино. О нарушении сообщили местные жители. В результате по требованию Госинспекции по недвижимости незаконно установленные заборы были демонтированы, а прибрежная защитная полоса у каскада прудов в деревне Свитино освобождена.

СПРАВКА «КП»

Прибрежная защитная полоса – это территория, которая примыкает к береговой линии и на которой вводятся дополнительные ограничения к режиму её использования. Такая зона устанавливается для того, чтобы предотвратить загрязнение водоёма, а также сохранить благоприятную окружающую среду для рыб, зверей и растений. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров от водоема.

За использованием территорий, прилегающих к водным объектам, следят весь год. Обследования проводятся как инспекторами Госинспекции по недвижимости лично, так и с помощью квадрокоптеров.