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Общество24 июня 2021 12:32

Два проекта Москвы стали победителями престижной премии Transport Ticketing Award 2021

В столице продолжают запускать новые удобные сервисы для пассажиров
Максим МИШИН
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Сразу два проекта Москвы стали победителями Transport Ticketing Award 2021.

Сразу два проекта Москвы стали победителями Transport Ticketing Award 2021.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Сразу два проекта Москвы стали победителями Transport Ticketing Award 2021. Это самая престижная международная премия в области билетных решений. Ежегодно ее проводят в Лондоне. За награду борются лучшие проекты со всего мира. В этот раз Москва - вновь среди победителей:

- Проект по интеграции столичной билетной системы на базе карты «Тройка» в регионы России - в номинации Best Smart Ticketing Programme (Самая умная билетная программа). За неё столица боролись с Сингапуром и Австралией.;

- Приложение «Московский транспорт» получило премию в номинации Best MaaS Intiative (Лучшая MaaS-инициатива). Москва обошла Неваду и Монако.

- В этом году заявок было много как никогда, и мы благодарны жюри за то, что они так высоко оценили именно нашу работу, - отметили в Дептрансе Москвы. - Кстати, мы получаем эту награду второй год подряд. В 2020-м отметили карту «Тройка» и всю московскую билетную систему, то есть благодаря этой победе она повторно признана на международном уровне.

В столице создана лучшая билетная система. Москва — это город № 1 в мире по количеству удобных способов оплаты проезда.

Скоро в приложении столичного транспорта появится концепт Mobility-as-a-Service (MaaS). Сервис заработает уже в этом году и объединит разный транспорт Москвы. Это позволит повысит мобильность и комфорт москвичей. Другой проект по интеграции «Тройки» меняет передвижения по всей стране.

«Теперь оплачивать поездку во многих регионах так же просто, как в Москве, а жители могут пользоваться своей транспортной картой во время поездок в столицу. «Тройка» — это единый билет на всех видах транспорта Москвы», — сказал заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

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