От Степана Разина до перелома в Сталинградской битве: «Котельниково - Земля Героев» – лучший социальный проект России

Молодые волонтёры активно участвуют в реализации проекта Котельниково - Земля Героев. Автор фото: Юрий ШАМИН

Сегодня социально-культурный проект «Котельниково - Земля Героев» победил в номинации «Развитие территорий» конкурса «Лучшие социальные проекты России 2020-2021», проводимого во взаимодействии с Агентством Стратегических Инициатив, Департаментом труда и социальной защиты города Москвы и Советом ТПП РФ, и вошёл в сборник лучших практик гражданской активности в России.

Проект развивают совместно общественники и администрация города Котельниково Волгоградской области, при поддержке местных волонтеров и компании «ЕвроХим», объединившихся для продвижения уникального культурно-исторического наследия территории. «Комсомольская правда» неоднократно рассказывала об этом начинании (одна из последних публикаций - «Котельниково – Земля Героев» награждает юных продолжателей героических традиций. В Котельниковском районе родились великие казаки Степан Разин и Емельян Пугачев. Здесь произошел перелом в Сталинградской битве и во всей Великой

Отечественной войне – писатель-фронтовик Юрий Бондарев написал свой роман «Горячий снег» именно про эти события. Сегодня общественность выступает за присвоение Котельниково звания «Город воинской славы».

Проект направлен на повышение культурной и туристической привлекательности Котельниково. Продвигает уникальный бренд города: создаются общественные пространства, в частности, «Парк Героев», выставки и экспозиции

по наследию и истории, развитию культурного и событийного туризма, ремёсел, местной гастрономии и волонтёрства.

Компания «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко помогает данному проекту, равно как и другим гражданским инициативам в регионах своего присутствия. Минерально-химическому холдингу в этом году

исполняется 20 лет. За эти годы в небольших городах России, где находятся предприятия компании, создана новейшая социальная инфраструктура и реализуются масштабные программы по развитию городской среды и повышению качества

жизни. В мае «ЕвроХим» вошёл в число победителей конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2020» сразу в двух номинациях - «За вклад в социальное развитие территорий и поддержку в условиях COVID - 19» и «За экологическую ответственность».