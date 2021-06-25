Полный список камер в Москве, которые штрафуют автомобилистов за выезд на велополосу

В Москве заработали новые камеры, штрафующие за выезд на велополосы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

У меня бывает три состояния: автомобилист, велосипедист и пешеход. И если я за рулем машины, отчего-то жутко раздражают велосипедисты, которые, кажется, так и норовят нырнуть под бампер. Когда сама кручу педали, невыносимо бесят автомобили, которым тесно на дороге и они занимают велополосы. А уж если я пешеход – то в список ненавистных попадают все и разом: и автомобилисты (разъездились тут), и велосипедисты (сидели бы дома, тем более, в такую жару).

От того не знаешь, как и реагировать на новость, что с начала лета в Москве заработали новые камеры, штрафующие за выезд на велополосы. Что велосипедистам и пешеходам хорошо, автомобилистам – головная боль.

Вместе с инспекторами столичного Центра Организации дорожного движения (ЦОДД) отвечаем на пять простых вопросов о новых гаджетах и велополосах Москвы.

По каким адресам расположены камеры, штрафующие за выезд на велополосу и сколько их?

Первую камеру над велополосой столицы повесили в 2018 году. Прибор до сих пор щелкает нарушителей на улице Малой Бронной. Но в этом году он перестал быть уникальным. В июне заработали еще 11 его собратьев. Все они находятся в центральной части столицы:

Малая Бронная, напротив дом 32

Тверской бульвар, напротив дом 1

Улица Полярная, дом 24

Улица Полярная, дом 21

Улица Полярная, дом 48,

Яузский бульвар, дом 13

Улица Люсиновская, дом 72

Сретенский бульвар, дом 1, корпус 4

Чистопрудный бульвар, дом 7 корпус 2

Гоголевский бульвар, дом 25, строение 1

Рождественский бульвар, дом 15

Улица Перерва, дом 66, строение 22

Что именно считается нарушением: сам выезд на велополосу, или движение по ней в течение определённого времени?

Согласно ПДД нарушением является как выезд, так и движение по велополосе. Приборы настроены настолько точно, что нарушителю хватит всего 1 секунды, чтобы получить «письмо счастья».

Какой штраф?

За выезд на велополосу предусмотрен штраф – 2000 рублей (статья 12.15. ч.2 КоАП РФ). В течение 20 дней оплатить его можно с 50 процентной скидкой.

Приборы умеют щелкать парковку на велополосах?

Пока нет. Но сейчас программисты работают над добавлением этой опции. Ожидается, что поумнеют камеры уже этим летом. А пока штраф за парковку на велополосах выписывают инспекторы МАДИ и ГИБДД. За такое нарушение светит 5000 рулей, плюс оплата услуг эвакуации и хранения машины на штрафстоянке.

Сколько в Москве велополос, и где найти их карту?

Сейчас в столице около 300 километров постоянных велополос. Ещё порядка 80 км временных появятся этим летом в центре Москвы и в пяти районах: Академический, Люблино, Марьино, Отрадное и Строгино.

В первые дни лета уже вернули временные полосы, нанесенные в прошлом году. Это почти 6 километров на Лесной улице, в Газетном переулке, на Большой Полянке, на Малой Дмитровке, в Китайгородском проезде. Всего в центре города этим летом велополосы проложат на 26 улицах.

Найти карту всех велополос, которая постоянно обновляется, можно на портале Веломосквы.

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