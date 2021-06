Московские врачи объяснили противопоказания для вакцинации от COVID

Важно сказать доктору перед прививкой о своем самочувствии. Фото: Сергей КИСЕЛЕВ/Агентство городских новостей «Москва»

Коронавирус вновь набирает обороты. Из-за этого в столице объявлены очередные ограничения, новые правила работы общепита и обязательная вакцинация сотрудников сферы услуг (подробнее - на kp.ru).

«Эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается сложной, - заявил глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - За последнюю неделю количество выявляемых больных с коронавирусом менялось от 6 до 9 тысяч. Только за понедельник, 21 июня, в больницы попали почти 2 тысячи человек. Такой рост связан с циркуляцией в Москве мутировавшего штамма коронавируса, который называют индийским».

По его словам, новая версия вируса более агрессивна и быстрее проникает в клетку.

«Это требует определенной готовности иммунной системы, которую мы можем обеспечить с помощью вакцинации, - отметил Хрипун. - Я хотел бы также подчеркнуть, что вакцинация должна быть массовой и очень быстрой, потому что нужно быстро обеспечить в популяции высокий титр антител. Чрезмерное растягивание прививочной кампании не позволит остановить рост заболеваемости и снизить риски мутации и формирования новых штаммов вируса в будущем. Вакцинироваться нужно всем тем, кто этого еще не сделал».

В группу повышенного риска, как подчеркнул глава ведомства, в первую очередь попали те, кто страдает наиболее опасными при COVID-19 хроническими болезнями - сердечно-сосудистыми, эндокринологическими, онкологическими и другими.

На основные вопросы о вакцинации таких жителей ответили врачи Департамента здравоохранения Москвы.

Цифра.

Четыре важных вопроса о прививке

1. Правда ли, что при сахарном диабете препарат опасен для организма?

- Наоборот, больные с диабетом должны прививаться в первую очередь, - объяснил главный внештатный специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ) Михаил Анциферов. - Такие люди в два-три раза чаще заражаются коронавирусом, и заболевание у них протекает тяжелее. Они чаще госпитализируются, попадают в реанимацию, им чаще требуется ИВЛ. Сахарный диабет является второй по частоте сопутствующей патологией при COVID, при котором в 2 - 3 раза увеличивается вероятность неблагоприятных исходов. При этом сочетание сахарного диабета, ожирения и артериальной гипертензии увеличивает риски летального исхода почти в 5 раз.

Но перед прививкой надо напомнить об осторожности, если у пациента показатель гликированного гемоглобина на уровне от 9 до 14, сначала его надо снизить и уже потом вакцинироваться.

2. А если человек перенес инфаркт или инсульт?

- Вакцинация особо показана людям с любыми формами артериальной гипертензии, стенокардией, перенесенными в прошлом инфарктом миокарда, инсультом, тромбоэмболиями, любыми формами кардиомиопатий, нарушениями ритма и проводимости и другими формами хронических болезней сердца, - говорит главный внештатный специалист-кардиолог ДЗМ, главный врач городской клинической больницы имени И. В. Давыдовского Елена Васильева. - К тому же известно, что коронавирус приводит к повышенному тромбообразованию.

А это и без того частая проблема как раз людей с болезнями сердечно-сосудистой системы. Поэтому нужно обезопасить себя и сделать прививку. Тем, кто переболел ковидом или ранее уже прививался, надо пройти ревакцинацию. Поскольку организму может не хватить выработанных антител для борьбы с новым штаммом. Надо все делать быстро, иначе вирус будет мутировать и опередит нас.

3. Как быть тем, у кого хроническая аллергия?

- Пациенты с аллергическими болезнями могут не переживать о прививке, поскольку вакцина не содержит веществ, способных вызвать такую реакцию, - сказала главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог ДЗМ Дарья Фомина. - Противопоказаниями являются лишь острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических болезней. В подобных ситуациях вакцинацию можно проводить после выздоровления или наступления ремиссии.

Если человек ранее перенес из-за аллергии анафилактический шок, то об этом нужно сказать доктору во время осмотра перед прививкой. Пациента оставят для наблюдения не на 30 минут, а на час-полтора - для подстраховки. С вопросами о вакцинации можно обращаться на горячую линию Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии - (495) 870-36–07, ежедневно с 8.00 до 21.00.

На заметку. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

4. Можно ли уколоться раковым больным?

- Мировой опыт вакцинации пациентов с онкологическими заболеваниями показывает достаточную эффективность и безопасность, - отметила заместитель главного внештатного специалиста-онколога ДЗМ Ирина Андреяшкина. - На этом основании международными онкологическими сообществами (American Society of Clinical Oncology, European Society for Medical Oncology, The National Comprehensive Cancer Network) сформулированы рекомендации по вакцинации против COVID для онкологических больных, которые свидетельствуют, что преимущества вакцинации значительно перевешивают риски. Кроме того, после прививки у онкологических пациентов снижается риск развития COVID-19 или его тяжелых осложнений, что особенно важно для таких больных. Накопленные данные о прививках против гриппа свидетельствуют о том, что пациенты со злокачественными новообразованиями способны устанавливать защитный иммунный ответ на введение вакцины.

ВАЖНО

После прививки выдается сертификат о вакцинации с информацией о введении первого и второго компонентов препарата.

Электронная версия документа автоматически загружается в личный кабинет на портале Госуслуг или в электронную медкарту на mos.ru.